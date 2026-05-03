Khai thác trộm 3.500m3 đất, 3 người bị khởi tố

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Cường (SN 1975), Lê Thanh Toàn (SN 1971) và Nguyễn Văn Lục (SN 1978), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Nguyễn Văn Lục, Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn (từ trái qua) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền và Công an xã Yên Thọ phát hiện tại khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của gia đình ông Trần Minh Cường có 2 máy xúc và 5 ô tô tải đang xúc đất lên xe để vận chuyển đi bán, không bảo đảm thủ tục khai thác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2, ông Cường cùng Lê Thanh Toàn rủ Nguyễn Văn Lục tham gia khai thác đất trên địa bàn xã Yên Thọ để bán kiếm lời. Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất góp tiền mua máy móc làm chung và chia đều lợi nhuận cho cả 3 người.

Trong quá trình khai thác, Cường và Lục trực tiếp điều khiển máy xúc để múc đất. Khách mua đất chủ yếu là người quen.

Từ ngày 26/2 đến 22/3, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe, tương đương khoảng 3.500m3 đất, thu về hơn 186 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.