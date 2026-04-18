Cảnh sát phát hiện 2 hầm vàng ở Đà Nẵng bị khai thác trái phép

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại thôn 5, xã Thạnh Bình. Đơn vị đang triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16/4, đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do ông T.V.L. (32 tuổi, trú tại xã Thạnh Bình) quản lý. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 hầm vàng đã được khai thác từ trước, có dấu hiệu mới tác động.

Hiện trường khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cửa hầm có 14 bao quặng với tổng khối lượng hơn 262kg, xung quanh khu vực công an phát hiện 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được chôn lấp dưới các hố sâu.

Ngoài ra, tại hiện trường có một lán trại với 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số lán trại, vật dụng khác bị đập phá, đốt bỏ rải rác xung quanh. Cách khu vực khai thác khoảng 1km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện một xe đào bánh xích không người trông coi.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông H.V.T. (49 tuổi, trú tại xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê một số đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép.

Cơ quan công an xác định các đối tượng bắt đầu hoạt động trong ngày 12-14/4, chủ yếu khai thác từ 22h ngày hôm trước đến 4h hôm sau. Lực lượng công an đã lập biên bản ghi nhận hiện trường và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.