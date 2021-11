Kêu gọi hỗ trợ hài nhi xấu số rồi chiếm đoạt tiền từ thiện

Dân trí Vào thời điểm bị bắt giữ, trong tài khoản ngân hàng của Trần Văn Dũng có hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 15/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1996) trú xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Dũng tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: H.L).

Điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 5/2011, với mục đích lừa đảo, Trần Văn Dũng coppy thông tin kêu gọi giúp đỡ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo cần tiền điều trị, thai nhi xấu số cần kinh phí chôn cất được đăng tải trên mạng. Sau đó, Dũng chỉnh sửa thông tin tài khoản nhận tiền hỗ trợ và sử dụng các tài khoản facebook ảo để đăng tải vào các hội nhóm kêu gọi giúp đỡ.

Tin tưởng vào thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Dũng, ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì cả chục triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ các mạnh thường quân, Dũng rút ra tiêu xài.

Sau quá trình dài điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 11/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Trần Văn Dũng, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Thông tin về các hoàn cảnh xấu số được Dũng đăng tải lên mạng xã hội để lừa tiền các mạnh thường quân (Ảnh: H.L).

"Vào thời điểm bị bắt giữ, trong tài khoản ngân hàng của đối tượng Trần Văn Dũng có hơn 2,5 tỷ đồng", một điều tra viên tham gia chuyên án cho biết.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nạn nhân bị Trần Văn Dũng lừa đảo có thể lên tới hàng nghìn người khắp cả nước.

Hiện Công an Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Lam