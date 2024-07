Vụ giết người, phân xác ở TPHCM là điển hình của tội phạm côn đồ, liều lĩnh

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 17, khóa X, khai mạc sáng 15/7, Viện KSND TPHCM đã có báo cáo về kết quả công tác trong nửa đầu năm 2024. Cơ quan công tố nhận định, tình hình tội phạm trên địa bàn TPHCM đã giảm về số vụ (giảm 21 vụ) nhưng có sự gia tăng về số bị can (tăng 1.663 bị can) so với cùng kỳ và tiếp tục diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã phát sinh một số vụ án có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh và man rợ, gây bức xúc trong xã hội. Viện KSND TPHCM nêu rõ, điển hình của loại tội phạm này là vụ án xảy ra ngày 8/2 tại một phòng trọ thuộc phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức).

Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân là chị T., rồi thực hiện hành vi đồi bại, cướp tài sản và phân xác. Vào ngày 9/7 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa mức án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tội phạm về ma túy tại TPHCM có sự gia tăng về cả số vụ lẫn số bị can. Phương thức phạm tội nổi lên là lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ; thuê chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ làm nơi cất giấu ma túy; xách tay ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại qua đường hàng không.

Viện KSND TPHCM dẫn lại vụ việc điển hình vào ngày 24/2, một tài xế xe ôm công nghệ đã giao 4,5g ketamin cho khách hàng tại quận 4. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn ketamin, thuốc lắc tại nơi ở của người giao đơn hàng cùng các đối tượng liên quan, khởi tố 7 bị can.

Lực lượng công an cũng đấu tranh, phát hiện, triệt phá 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy khác do người nước ngoài và đồng phạm thực hiện. Trong đó, 1 vụ việc được nhân viên an ninh phát hiện ngay tại ga xuất cảnh của sân bay Tân Sơn Nhất.

Tội phạm về quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường vẫn xảy ra với nhiều vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng, quyền sử dụng đất; các vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cũng có chiều hướng gia tăng. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tiếp tục được phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt có giá trị lớn.