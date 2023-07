Giúp đỡ rồi giật sợi dây chuyền của ông lão sau tai nạn giao thông

Chiều 26/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ xã Long An) và Nguyễn Thanh Sang (42 tuổi, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về tội Cướp giật tài sản.

Tâm và Sang tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Huyền My).

Chiều ngày 23/7, ông Lê Văn Mười (68 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) chạy xe máy bị ngã xe trên quốc lộ 50. Tâm và Sang đang chạy xe máy thấy vậy đã dừng lại giúp đỡ nạn nhân.

Khi ông Mười đứng dậy, 2 người đàn ông trên phát hiện trên cổ ông lão có sợi dây chuyền (trị giá gần 30 triệu). Cả 2 đã nảy lòng tham.

Khi ông Mười chạy xe máy rẽ vào nhà, Sang giật nhanh sợi dây chuyền vàng rồi tăng tốc bỏ chạy.

Gần hai ngày truy xét, cảnh sát hình sự huyện Cần Giuộc bắt giữ 2 nghi phạm đang lẩn trốn trong nhà trọ khu vực xã Long An.