Kẻ giật điện thoại của nữ sinh trong tích tắc bị bắt

Ngày 14/6, Đội hình sự đặc nhiệm (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 đã bắt Nguyễn Tấn Tùng và Huỳnh Trung Vĩnh (cùng 29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Hai nghi phạm này liên quan vụ cướp giật điện thoại của nữ sinh trước cổng ký túc xá sinh viên trên địa bàn quận 11 hôm 13/6.

Clip: Nữ sinh bị giật điện thoại trong tích tắc ở TPHCM

Theo điều tra, sáng 13/6, Tùng và Vĩnh chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 11 tìm "con mồi". Khi đến trước cổng ký túc xá Đại học Sư phạm TPHCM, cả hai phát hiện nữ sinh N.H.L.C (20 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm điện thoại hiệu iPhone sử dụng.

Vĩnh làm nhiệm vụ cảnh giới và cản địa, còn Tùng chạy xe máy áp sát giật điện thoại của cô gái rồi rồ ga bỏ chạy.

Nữ sinh chạy bộ đuổi theo, tri hô. Một số người dân đi đường đuổi theo tên cướp nhưng bất thành.

Chiều cùng ngày, 2 nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt.

Từ trái sang phải Tùng, Vĩnh, Huy tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, Tùng và Vĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai của họ, công an cũng lập hồ sơ, xử lý Phạm Văn Huy (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.