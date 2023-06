TPHCM xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội tăng thời gian của nghị quyết mới

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc xin ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cụ thể, TPHCM xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội đối với các nội dung liên quan tới cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế và thời gian có hiệu lực của bản nghị quyết mới.

Về thời gian thực hiện của nghị quyết, UBND TPHCM cho biết, điều khoản dự thảo hiện tại đang quy định nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8, thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội và thời gian thực hiện trong 5 năm.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, tại buổi họp báo về nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 (Ảnh: Q.Huy).

Tại phiên thảo luận tại hội trường và các tổ, nhiều đại biểu cho rằng, với quy mô và các dự án thuộc dạng chiến lược, trọng điểm không chỉ của TPHCM mà còn cả nước, thời gian 5 năm là quá ngắn trong bối cảnh quy hoạch địa phương, quốc gia đang hoàn thiện. Để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể giai đoạn 2021-2030, UBND TPHCM đề nghị Quốc hội xem xét quy định thời hạn hiệu lực của nghị quyết mới đến cuối kỳ quy hoạch.

TPHCM cũng nhận thấy, để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 như Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, thời gian thực hiện nghị quyết mới chỉ 5 năm là tương đối ngắn, trong khi số lượng công việc triển khai là rất lớn. Mặt khác, nhiều cơ chế, chính sách cần thời gian để triển khai, đánh giá đầy đủ tính hiệu quả của chính sách.

Bên cạnh đó, một số chính sách cần sự ổn định lâu dài để có thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia.

Vì vậy, UBND TPHCM đề xuất Chủ tịch Quốc hội ủng hộ, sửa đổi thời gian thực hiện nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 đến năm 2030 hoặc theo hướng không quy định cứng thời gian là 5 năm. Thay vào đó, thành phố có thể định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Quốc hội để có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung.

TPHCM xin ý kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị (Ảnh: Hải Long).

Đối với các nội dung khác, UBND TPHCM cho biết, dự thảo nghị quyết hiện nay đã quy định một số cơ chế cho phép thành phố được linh hoạt trong huy động nguồn vốn từ trái phiếu. Tổng mức dư nợ như đề xuất tại dự thảo nghị quyết có tăng so với mức trần 90% theo Nghị quyết số 54, tuy nhiên, thành phố nhận thấy cơ chế trên chưa phát huy hết hiệu quả của việc phát hành trái phiếu.

UBND TPHCM đề xuất Chủ tịch Quốc hội xem xét, ủng hộ bổ sung cơ chế cho phép được phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị. Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM là tổ chức phát hành theo ủy quyền của UBND TPHCM.

Ngoài ra, nghị quyết mới đã nêu cơ chế về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn. UBND TPHCM cho biết, qua nội dung thảo luận, một số địa biểu có băn khoăn về cơ chế sử dụng ngân sách TPHCM từ nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ một phần chi phí của dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược.

Thời gian qua, TPHCM đã lỡ nhiều cơ hội thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, quy mô lớn do không có cơ sở, thẩm quyền áp dụng cơ chế ưu đãi do nhà đầu tư đề xuất. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nếu theo quy trình thông thường thì các tập đoàn lớn khó tham gia. Do đó, UBND TPHCM mong muốn có cơ chế đặc biệt, linh hoạt để thể hiện rõ thông điệp "mời gọi" nhà đầu tư".

UBND TPHCM đang phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu theo hướng giới hạn mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố, không để vượt quá 10% tổng vốn đầu tư của dự án nhằm tạo ngưỡng cụ thể, tránh bất cập trong quá trình triển khai sau này.