Kẻ cướp dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi ra sao?

Ngày 12/9, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Bùi Đức Thắng (24 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nghi phạm Bùi Đức Thắng (Ảnh: A.X.).

Đây là nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) để cướp tiền.

Video kẻ cướp dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi

Tại cơ quan công an, Thắng khai trước đây làm công nhân may ở quận 12. Do dịch bệnh, Thắng thất nghiệp nên cùng vợ con xuống TP Biên Hòa sinh sống.

Thiếu tiền tiêu xài, Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Thắng lên mạng xã hội đặt mua 1 cây súng săn làm phương tiện gây án.

Nghi phạm Bùi Đức Thắng dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 11/9, nghi phạm đi xe máy đến dựng bên hông cửa hàng tiện lợi rồi đi vào bên trong, dùng khẩu súng chỉ thẳng vào nam nhân viên uy hiếp, buộc đưa tiền.

Cướp được khoảng 3,2 triệu đồng, Thắng lên xe máy tẩu thoát. Theo hình cảnh camera, vụ việc diễn ra trong khoảng 40 giây.

Tang vật vụ án (Ảnh: A.X.).

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Thắng vào tối cùng ngày khi Thắng đang lẩn trốn tại phòng trọ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua khám xét, công an thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng săn, không có báng súng), 1 vỏ đạn, 8 viên đạn, 1 nón bảo hiểm, 1 ba lô, 1 thùng xốp và hơn 500.000 đồng.