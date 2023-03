In ảnh khỏa thân của bạn gái rồi rải khắp đường

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khởi tố bị can đối với La Văn Hương (49 tuổi, trú xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) về tội Làm nhục người khác.

Bị can La Văn Hương (Ảnh: Công an Lục Ngạn).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, chính quyền xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, nhận trình báo của chị D.T.B. (33 tuổi), về việc quanh nơi ở của chị xuất hiện nhiều tờ giấy in hình ảnh nhạy cảm của chị.

Nạn nhân cho biết những bức ảnh trên ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị.

Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Công an xã Tân Lập vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra xác định, La Văn Hương và chị B. từng quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn, Hương đã in hình ảnh khỏa thân của chị B. rồi rải xung quanh địa bàn chị sinh sống.