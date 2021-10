Hung thủ đập 10 nhát búa vào đầu người chơi cờ khai gì?

Dân trí Nguyễn Văn Ngọc khai, do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông H. ngồi đánh cờ thì lập tức lao vào dùng búa đập liên tiếp 10 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc ra cơ quan công an đầu thú (Ảnh: Như Ý).

Ngày 19/10, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bước đầu, Nguyễn Văn Ngọc khai nhận do có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn H. (42 tuổi, ngụ cùng xã) từ trước nên sáng 18/10, khi phát hiện ông H. ngồi đánh cờ trước cửa tiệm tạp hóa của gia đình ông Bùi Văn C., lập tức Ngọc lấy búa đinh thủ sẵn trong người lao vào đập 10 nhát vào đầu ông H.

Bị thương nặng, ông H. gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Ngọc rời khỏi hiện trường rồi đến Công an TP Phan Thiết đầu thú. Trong ngày, Công an TP Phan Thiết đã bàn giao ngay nghi phạm cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc để lập hồ sơ ban đầu.

Toàn bộ quá trình Ngọc gây án đã bị camera của tiệm tạp hóa ghi lại.

Trung Kiên