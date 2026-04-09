Xây “boong ke” gắn camera, bán ma túy qua khe cửa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Cường (SN 1993) và Nguyễn Đăng Động (SN 1985) về các hành vi liên quan đến ma túy.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 29/3, tại thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến (Hưng Yên), lực lượng chức năng bắt quả tang Cường đang cất giấu 0,104g heroin trên người.

Tại cơ quan công an, Cường khai mua số ma túy trên của Động để sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Đăng Động cùng vật chứng có liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Động, công an thu giữ 28 gói heroin; 31 túi nilon chứa tinh thể và 10 viên nén là ma túy methamphetamine. Tổng khối lượng giám định là 4,279g heroin và 6,809g methamphetamine.

Theo cơ quan điều tra, Động là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án về ma túy. Để đối phó lực lượng chức năng, người này cải tạo nhà ở thành “boong ke”, xây tường, cổng cao, lắp camera theo dõi và bán ma túy qua khe cửa.

Cơ quan điều tra khởi tố Cường về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự; khởi tố Động về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.