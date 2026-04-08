Đối tượng vận chuyển ma túy giấu nhiều súng, đạn trong người

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tấn (SN 1998) và Nguyễn Minh Dư (SN 2003) để điều tra, làm rõ về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, chiều 3/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Bình Trưng bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma túy tại một tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tây, xã Bình Trưng. Trong quá trình bắt giữ, Tấn chống đối, làm cho một cán bộ bị thương.

Nguyễn Công Tấn và số ma túy thu giữ tại nơi ở của đối tượng (Ảnh: CTV).

Khám xét người của Tấn, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn bắn đạn chì, bên trong hộp tiếp đạn có 10 viên, trong đó một viên đã lên nòng.

Ngoài ra tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một túi xách, bên trong có 2 gói ni lông chứa ma túy và nhiều viên thuốc lắc cùng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tấn, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ 10 túi ni lông bên trong chứa ma túy và thuốc lắc, cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, nhiều viên đạn và một số hung khí nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Minh Dư (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, Tấn là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xét hỏi, Tấn thừa nhận hành vi vi phạm.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an mời làm việc đối tượng Trần Minh Quý (SN 2000). Qua kiểm tra, Quý dương tính với chất ma túy và thừa nhận có liên quan đến vụ việc, Quý là đối tượng quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao Quý cho Công an xã Bình Trưng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.