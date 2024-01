Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo nổ

Sáng 16/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Dũng (SN 1980, ở huyện Bảo Yên) và Lê Văn Thiện (SN 1995, ở huyện Bảo Yên) về hành vi Buôn bán hàng cấm (pháo nổ do Trung Quốc sản xuất).

Trước đó, vào tối 15/1, Công an huyện Bảo Yên bắt quả tang đối tượng Trần Trung Dũng điểu khiển ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 24C-107.70 và đối tượng Lê Văn Thiện điều khiển ô tô đầu kéo biển số 24H-002.08, nghi chở pháo nổ.

2 đối tượng cùng số tang vật là pháo nổ, pháo hoa (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát đã thu giữ trên ô tô đầu kéo của Dũng ba thùng carton đựng pháo, tổng trọng lượng 48kg; thu giữ trên ô tô đầu kéo của Thiện năm thùng carton đựng pháo, tổng trọng lượng 55kg.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Bảo Yên đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Trung Dũng và phát hiện thêm hai thùng carton đựng pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 6kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Thiện phát hiện, thu giữ ba thùng carton đựng pháo hoa nổ tổng trọng lượng 7,48kg.

Theo cảnh sát, tổng trọng lượng pháo thu giữ của Trần Trung Dũng và Lê Văn Thiện là 116,48kg, gồm pháo hoa nổ, pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua số pháo nổ trên tại khu vực Trung Quốc gần cửa khẩu Kim Thành, thuộc TP Lào Cai, với mục đích mua về để bán kiếm lời.