Hơn 100 người truy lùng nghi phạm vụ một phụ nữ tử vong bất thường

Trưa 12/5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng vẫn đang truy lùng nghi phạm liên quan đến vụ một phụ nữ địa phương tử vong bất thường.

Hơn 100 người gồm các lực lượng công an, biên phòng, dân quân và người dân đã được huy động để triển khai truy lùng theo nhiều hướng ở xã Kim Phú. Tuy nhiên đến 12h cùng ngày vẫn chưa rõ tung tích nghi phạm.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm (Ảnh: Nhật Anh).

Kim Phú là địa bàn xã miền núi, địa hình hiểm trở nên việc truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Chó nghiệp vụ và flycam (thiết bị bay không người lái) cũng đã được huy động.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h10 ngày 11/5, chị C.T.S. (SN 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân tên Đ.X.T. (SN 1997, trú cùng xã). Từ thời điểm chị S. được phát hiện tử vong, người đàn ông này không có mặt tại địa phương.