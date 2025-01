Hôm nay xét xử ông Lưu Bình Nhưỡng

Ngoài ông Lưu Bình Nhưỡng, TAND tỉnh Thái Bình còn đưa ra xét xử các bị cáo Lê Thanh Vân, nguyên đại biểu Quốc hội, ủy viên thường trực Ủy ban Ngân sách Quốc hội và ông Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước, cùng bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Hai bị cáo khác là Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt") và Vũ Đăng Phương cùng bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ông Lưu Bình Nhưỡng (Ảnh: Quang Phúc).

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ (Cty Sao Đỏ) được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát tại ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy.

Khi Cty Sao Đỏ và các doanh nghiệp khai thác cát, Phạm Minh Cường (37 tuổi, thường gọi là Cường "Quắt") và Vũ Đăng Phương (cùng trú tại huyện Thái Thụy) đã gây chuyện, chặn lối ra vào bãi triều nhằm ép doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác.

Cường "Quắt" yêu cầu Cty Sao Đỏ phải trả 1.500 đồng/m3 cát mà công ty khai thác được, tương đương 1,05 triệu đồng/một tàu khai thác cát.

Để che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cường "Quắt" đã ký hợp đồng làm bảo vệ cho Sao Đỏ.

Từ tháng 9/2020 đến 12/2020, Cty Sao Đỏ đã phải chi trả cho Cường "Quắt" 3,3 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác cát, tàu của Cty Sao Đỏ làm đổ cọc, vây tại bãi triều trái phép của Trần Văn Dũng (thường gọi Dũng "Chiến", trú tại huyện Thái Thụy) dẫn đến việc nhóm của Cường "Quắt" và Dũng "Chiến" thường xảy ra xung đột.

Vì lý do an toàn, từ tháng 1/2021, Cty Sao Đỏ dừng việc khai thác cát và không trả tiền cho Cường nữa.

Trong tháng 5 và 6/2021, Cường "Quắt" và Phương nhiều lần đến nhà riêng của ông Lưu Bình Nhưỡng (nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội) ở Hà Nội và Thái Bình.

Tại các lần gặp gỡ, Cường "Quắt" nhờ ông Nhưỡng can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ. Cường khoe với ông Nhưỡng là dùng bãi triều để thu tiền của Cty Sao Đỏ, mỗi tháng được 400-500 triệu đồng. Ông Nhưỡng đồng ý giúp nhưng chưa can thiệp ngay.

Cuối tháng 7/2021, vợ chồng ông Nhưỡng mua 30ha bãi triều mà Cường "Quắt" tự cắm trái phép, lấn chiếm từ trước với giá 900 triệu đồng. Vợ chồng ông Nhưỡng giao lại cho Cường quản lý để thu tiền theo tháng.

Thực tế, số tiền mà Cường "Quắt" trả cho vợ chồng ông Nhưỡng là trích từ tiền bảo kê, cưỡng đoạt.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, Cường "Quắt" và đồng phạm đã cưỡng đoạt của Cty Sao Đỏ 4,9 tỷ đồng.

Trong đó, việc cưỡng đoạt 1,6 tỷ đồng từ 10/2021 đến 7/2022 có sự giúp sức của ông Nhưỡng. Toàn bộ số tiền này, Cường chi tiêu cá nhân và trả cho Phương khoảng 180 triệu đồng.

Ngoài ra, Cường "Quắt" cũng nhờ ông Nhưỡng gửi đơn can thiệp vào tranh chấp đất đai của một người quen của Cường "Quắt" ở Hải Phòng.

Để thuận lợi, Cường "Quắt" biếu ông Nhưỡng một bộ cổng gỗ trị giá 75 triệu đồng. Ông Nhưỡng sử dụng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để gửi kiến nghị đến TAND TP Hải Phòng, nhưng kết quả không được như ý muốn.

Ngoài ra, ông Lưu Bình Nhưỡng còn bị cáo buộc nhận 300.000 USD để gỡ khó cho việc phê duyệt dự án Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nhận đơn của doanh nghiệp, ông Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội viết phiếu chuyển đơn gửi Thủ tướng xem xét, giải quyết…