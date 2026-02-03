Hối lộ 71 tỷ đồng để tuồn thuốc vào viện, cựu giám đốc lĩnh án 15 năm tù

Chiều 3/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ, Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm và các đơn vị liên quan.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, cần nghiêm trị răn đe, song khi quyết định mức án, tòa cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, vai trò trong vụ án, thành tích công tác,... để đưa ra mức án.

Thông qua vụ án, HĐXX cũng kiến nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các sở y tế tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

HĐXX cũng xác định có 13 cá nhân thuộc bệnh viện, trung tâm y tế khác, có hành vi nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm.

Song kết quả điều tra thể hiện các cá nhân này không thỏa thuận, yêu cầu chi tiền; việc đưa tiền là do phía Công ty Sơn Lâm chủ động, tự nguyện bồi dưỡng, ủng hộ bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc nhân dịp lễ, Tết.

Sau khi nhận tiền thì sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, chi các hoạt động chung của bệnh viện, làm từ thiện mà không sử dụng chi tiêu cá nhân nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Từ những phân tích nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty dược LanQ mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 19 năm tù.

Cùng 2 tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty dược phẩm Sơn Lâm lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 10 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thúy Kim, cựu Kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM mức án 14 năm tù; Phạm Văn Chuân, nhân viên Viện y dược học dân tộc TPHCM 3 năm tù; Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang 5 năm tù; Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên 9 năm 6 tháng tù.

Đối với 15 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm tù đến 8 năm 6 tháng tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa đã làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo, đặc biệt thông qua chính lời khai, sự đối chất và thừa nhận của các bị cáo trước HĐXX.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Ảnh: Minh Hùng).

Chi 71 tỷ đồng để “bôi trơn” tại nhiều cơ sở y tế

Một trong những nội dung được HĐXX tập trung làm rõ là quy trình cung cấp thuốc, dược liệu vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM và mối quan hệ giữa bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng) với Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm).

Khai tại tòa, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc cho rằng Công ty Sơn Lâm “chưa bao giờ bán thuốc trực tiếp cho Viện”, mà chỉ bán dược liệu cho Trung tâm ứng dụng đông dược thuộc Viện. Sau đó Trung tâm sản xuất thuốc để cung cấp cho Viện.

Bị cáo Lộc giải thích việc mua dược liệu thông qua Công ty Sơn Lâm nhằm hỗ trợ người dân trồng dược liệu, đồng thời đảm bảo khâu kiểm định chất lượng.

Đối chất về lời khai này, bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) trình bày, từ năm 2017 đến 2023, Công ty Sơn Lâm đã bán dược liệu cho Viện Y dược học dân tộc TPHCM với tổng giá trị hơn 230 tỷ đồng.

Khi HĐXX truy vấn về việc chi “hoa hồng”, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc phủ nhận việc có thỏa thuận tỷ lệ 20-25% để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trúng thầu. Song, bị cáo Phạm Văn Cách lại khai ngược lại hoàn toàn.

Theo bị cáo Cách, trước khi đấu thầu, bị cáo đã gặp Huỳnh Nguyễn Lộc tại Hà Nội để “đàm phán trước”.

"Muốn trúng thầu thì phải chi 20-25% số tiền trên hóa đơn mua bán”, bị cáo Cách khai và cho biết đã đồng ý vì coi đó là “thông lệ” tại nhiều bệnh viện.

Từ lời khai của các bị cáo, dòng tiền hối lộ dần được làm rõ. Bị cáo Phạm Văn Chuân, cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM, được xác định là người trực tiếp giúp cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm.

Theo cáo trạng, Chuân đã nhiều lần nhận tiền chuyển khoản và tiền mặt với tổng số hơn 46 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Cách thừa nhận đã chi 71 tỷ đồng để “bôi trơn” tại nhiều cơ sở y tế.

Bị cáo Cách lý giải, dù Công ty Sơn Lâm trúng thầu qua sở y tế, nhưng xuống đến bệnh viện, muốn thuận lợi, ít bị trả lại thuốc thì phải chi phần trăm hoa hồng, mức chi phụ thuộc vào lợi nhuận, giá thuốc và yêu cầu từ phía cơ sở y tế.