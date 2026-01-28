Chủ công ty dược khai lý do chi hoa hồng 71 tỷ đồng cho lãnh đạo bệnh viện

Chiều 27/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân Hà Nội xét hỏi bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) về việc đưa, nhận hối lộ với 18 cựu lãnh đạo của 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Chi 71 tỷ đồng cho nhiều sếp bệnh viện

Ông Cách thừa nhận đã chi "hoa hồng" tổng cộng 71 tỷ đồng trong quá trình Công ty dược phẩm Sơn Lâm kinh doanh dược liệu trên toàn quốc.

Theo đó, khi thấy cơ sở y tế, bệnh viện nào trên cả nước có nhu cầu mua hoặc đang đấu thầu tìm nhà cung cấp thuốc Công ty dược Sơn Lâm sẽ nộp hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của sở y tế.

Sau khi trúng thầu, công ty sẽ xuống trực tiếp các trung tâm y tế huyện hoặc bệnh viện để ký hợp đồng cung cấp thuốc riêng biệt. Sau đó, để đảm bảo tiến độ thanh toán diễn ra nhanh chóng và việc giao thuốc được thuận lợi, công ty sẽ chi "hoa hồng" cho các đơn vị. Bên cạnh đó, việc chi "hoa hồng" cũng để cho thuốc không bị trả lại.

Người nhận "hoa hồng" thường là lãnh đạo bệnh viện hoặc trưởng khoa.

Bị cáo Phạm Văn Cách trình bày, một số cán bộ bệnh viện đặt vấn đề trực tiếp về "hoa hồng", còn nhiều lãnh đạo bệnh viện thường đề cập cách khác như: Cần tiền mua thiết bị, tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, bệnh viện làm từ thiện, chi cho việc chung của cơ quan, chi cho công đoàn,...

Sau khi nhận thông tin về mức hoa hồng do bệnh viện mong muốn, ông Cách sẽ xem xét dựa trên tình hình lợi nhuận của công ty để chi.

Nếu công ty làm ăn tốt, lợi nhuận cao, bị cáo sẽ chia cho bệnh viện nhiều, còn làm ăn khó khăn hơn, giá dược liệu tăng cao hoa hồng sẽ bị thu hẹp.

"Bị cáo nhận nhiều lợi nhuận sẽ chi tốt hơn, còn lợi nhuận ít sẽ chi thấp", Phạm Văn Cách nói và cho biết, việc chi "hoa hồng" do cấp dưới là Lê Văn Tình, cựu Phó tổng giám đốc Sơn Lâm, thực hiện.

Theo cấp phó của ông Cách, tiền "hoa hồng" còn giúp việc ký các biên bản thương thảo và hợp đồng diễn ra nhanh chóng.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Ảnh: Minh Hùng).

Bị cáo Tình ví dụ, khi ký hợp đồng với Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, phó giám đốc Đinh Thị Mộng Thanh chủ động hỏi "hoa hồng thế nào?" trước khi đặt bút ký.

"Chuyển trước riêng cho chị 20%, còn 17% nữa chuyển chung cho viện", Lê Văn Tình thuật lại lời bà Thanh.

Số tiền bà Thanh bị cáo buộc đã nhận từ doanh nghiệp này là 4,1 tỷ đồng, trong đó hưởng riêng 2,3 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Văn Cách khẳng định, toàn bộ số tiền chi "hoa hồng" được trích ra từ lợi nhuận thực tế của công ty.

Giữa Công ty Sơn Lâm và đối tác không lợi dụng việc này để nâng giá trị hợp đồng. Vì vậy việc chi "hoa hồng" không làm tăng giá thuốc.

Ông Cách bị cáo buộc thỏa thuận chi "hoa hồng" cho các cựu lãnh đạo, giám đốc bệnh viện với mức từ 5% hợp đồng đến 25%.

Quá trình thẩm vấn tại tòa, đại diện viện kiểm sát hỏi lý do tỉ lệ "hoa hồng" doanh nghiệp chi không thống nhất khi có nơi 5-7% nhưng có nơi lại chi 15% giá trị hợp đồng?

Lý giải việc này, bị cáo Phạm Văn Cách cho biết, do có bệnh viện mua dược liệu, có bệnh viện mua vị thuốc. Thời điểm dịch Covid-19 do vị thuốc "không ai dùng mấy để lâu sẽ hỏng", công ty mong muốn bán nhanh nên bị cáo sẵn sàng chi "hoa hồng" cao.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Theo cáo buộc, sau khi trúng thầu, để đưa thuốc vào bệnh viện, Công ty Sơn Lâm đến trực tiếp các bệnh viện, trung tâm y tế huyện ký hợp đồng. Quá trình này, ông Cách đã thỏa thuận chi hối lộ tổng 71 tỷ đồng cho 18 lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện để được tạo điều kiện.

Trong đó người nhận nhiều nhất là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, với tổng số tiền lên đến 47 tỷ đồng.

Lấy thuốc của Công ty CQB và đóng mác Sơn Lâm

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược LanQ) bị đưa ra xét xử về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Quyền đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Ông Quyền đã bàn và thống nhất với Phạm Văn Cách việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ đảm bảo trúng thầu với giá cao.

Trên cơ sở kết quả đấu thầu, đầu năm 2020, Công ty LanQ và Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá lên đến hơn 64 tỷ đồng.

Theo hợp đồng này, Công ty Sơn Lâm là đơn vị cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Song thực tế LanQ chỉ mua một số lượng rất ít thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB.

Để hợp thức hồ sơ theo kết quả đấu thầu, Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận đã gắn nhãn mác, bao bì cho các vị thuốc mua của Công ty CQB.

"Thực tế có những vị thuốc của Công ty CQB chất lượng tốt hơn", bị cáo Quyền khai và cho biết để hợp thức hóa nguồn tiền đầu ra của thuốc, Phạm Văn Cách cung cấp hóa đơn khớp với số lượng thuốc đã xuất.

Ngày 28/1, phiên xét xử tiếp tục phần xét hỏi.