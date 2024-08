Hồi kết vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chiều 26/8, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra phán quyết về vụ án tranh chấp khối tài sản hơn 200 tỷ đồng sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy). Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo từ cả nguyên đơn và bị đơn.

Đại diện theo ủy quyền của ông An cho rằng bản án sơ thẩm chưa xét toàn diện công sức tạo lập khối tài sản của ông và phán quyết chia đôi tài sản là không thỏa đáng.

Bà Thúy tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.M).

Bên phía bị đơn, bà Thúy cho rằng việc chia đôi tài sản là hợp lý và không đồng ý chia lại, song vẫn giữ nguyên kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo của cả ông An và bà Thúy, khẳng định bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ và việc chia đôi tài sản là phù hợp. Ông An không chứng minh được mình đóng góp nhiều hơn trong khối tài sản chung.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM xác định ông An và Ngọc Thúy đăng ký kết hôn ở Mỹ năm 2006, có 2 con chung. Hai vợ chồng ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ vào tháng 3/2008. Năm 2010, ông An kiện, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất và biệt thự.

Trong thời gian hôn nhân, do ông An mang quốc tịch Mỹ nên nhờ vợ đứng tên sở hữu tài sản. Ông yêu cầu tòa giao lại các tài sản để sang tên cho 2 con gái chung. Trong khi đó, Ngọc Thúy không đồng ý và đề nghị chia đôi tài sản, đồng thời muốn nhận tài sản và thanh toán 50% giá trị cho ông An.

Tháng 11 năm ngoái, sau 13 năm giải quyết vụ kiện, TAND TPHCM xác định tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng và không phải tài sản riêng của nguyên đơn trước khi kết hôn.

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông An và bà Thúy, chia đôi giá trị 15 tài sản cho các bên. Đối với 13 căn biệt thự dự án tại Sealing, tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên vì các căn này đã bị bán hoặc không còn.

Các yêu cầu khác của ông An về việc đòi lại một số khoản tiền và tài sản khác không được tòa chấp nhận do không có căn cứ.