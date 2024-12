Học vấn của Mr Pips: IELTS 8.5, học bổng toàn phần tại Singapore

Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông tin về chuyên án triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) cầm đầu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thành viên ban chuyên án cho hay Mr Pips có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phó Đức Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành học về công nghệ thông tin.

Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Khi thương thảo với người nước ngoài, Nam có thể giao tiếp trực tiếp, không cần phiên dịch viên.

Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: T.A.).

Theo Công an Cầu Giấy, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đã câu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, như GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX...

Trong 44 văn phòng được Nam và Ngọ thành lập tại Việt Nam, các đối tượng đặt 24 văn phòng tại Hà Nội, do 1.918 đối tượng quản lý. Những văn phòng còn lại đặt tại TPHCM, TP Đà Nẵng và Campuchia.

Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.

Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, một đối tượng về tội Không tố giác tội phạm, một đối tượng về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, một trong 3 đối tượng cầm đầu) đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.