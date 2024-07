Hoãn xét xử 17 cán bộ "rút ruột" ngân sách để trả nợ tiền ăn nhậu

Sáng nay 3/7, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản với 17 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Chợ Mới cùng 6 giám đốc doanh nghiệp.

Phiên xét xử công khai diễn ra vào lúc 8h30 tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Tòa triệu tập hơn 30 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

23 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Chợ Mới hầu tòa (Ảnh: Bảo Trân).

Quá trình điều tra, khởi tố vụ án, Chánh Văn phòng HĐND - UBND Nguyễn Văn Ven có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sai phạm tại một số xã thuộc huyện Chợ Mới. Tuy nhiên đến ngày 10/3/2023, ông Ven đã tử vong nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ án, ông Ngô Hoàng Hiếu - nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã chết do bệnh ngày 14/4.

Sau khi hoàn thành thủ tục xác minh lai lịch, nhân thân của các bị cáo và những người tham gia tố tụng theo quy định, do nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và ấn định xét xử lại từ 7h30 ngày 15-18/7.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2019, UBND huyện Chợ Mới nợ các quán nhậu trên 575 triệu đồng, nợ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng 1,1 tỷ đồng (lấy từ tiền bảo hành công trình), do phải "tiếp khách" từ nhiều năm trước.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới "chữa cháy" bằng cách ứng 1,3 tỷ đồng của Phòng Tài chính Kế hoạch.

Liên quan khoản nợ này, ông Ngô Hoàng Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã triệu tập một cuộc họp có sự tham gia của 2 Phó chủ tịch huyện Nguyễn Hồng Viễn và Vũ Minh Thao, Chánh Văn phòng HĐND - UBND Nguyễn Văn Ven và 2 Phó chánh Văn phòng Lê Quốc Điền, Nguyễn Tuấn Minh để bàn phương án trả nợ.

Tại các cuộc họp, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí gửi tiền về cho UBND huyện. Sau các cuộc họp, bị can Viễn trực tiếp hoặc phân công Ven, Điền hoặc Minh liên hệ với Chủ tịch UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã gồm: Lưu Văn Khôn (xã Hòa An), Trần Hữu Đức (xã Tấn Mỹ), Nguyễn Thị Bích Liễu (xã Tấn Mỹ), Đặng Thanh Bình (xã Hòa Bình), Bùi Minh Trí (xã Hội An) đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống, lấy tiền gửi cho UBND huyện, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa sáng 3/7 (Ảnh: Bảo Trân).

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng xác định có một số sai phạm xảy ra tại UBND các xã Long Giang, Long Điền A; các thị trấn Chợ Mới, Mỹ Luông nhưng do không có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Hiếu, Viễn… nên tách ra điều tra, xử lý sau.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện UBND huyện Chợ Mới yêu cầu những người có liên quan phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước số tiền gây thất thoát và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can. Sau đó, các bị can đã nộp khắc phục hơn 3,2 tỷ đồng.