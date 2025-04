Hoãn phiên tòa xét xử đường dây làm giả hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc phiên xét xử 13 bị cáo về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sản xuất hàng giả và Buôn bán hàng giả.

Vụ án này có 13 bị cáo với 58 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa sáng cùng ngày, 9 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt, 31 người vắng mặt không có lý do.

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vào sáng 24/4 (Ảnh: Trạng Chi).

Sau phần thủ tục khai mạc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố 2 đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư bào chữa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, đưa vụ án ra xét xử vào ngày 12/5.

Theo nội dung vụ án, đường dây này do Nguyễn Trung Luật (44 tuổi, trú TPHCM) cầm đầu, tổ chức sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm cùng 347.220 bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện.

Các đầu sách này đều giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM, có tổng giá trị tính theo giá in trên bìa lên tới hơn 51 tỷ đồng.

Trong đường dây này, Phạm Ngọc Quang (48 tuổi, trú TPHCM) đảm nhận khâu in ấn. Quang giao việc quản lý xưởng in cho Phan Xuân Năng (35 tuổi, trú TPHCM) và thuê một số công nhân khác để vận hành máy móc, thiết bị tại xưởng in.