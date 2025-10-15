Hiểm họa cháy, nổ từ sang chiết khí gas trái phép

Ngày 11/10, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác (Đội 7) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đột kích, bắt quả tang hoạt động sang chiết khí gas trái phép tại khu vực cánh đồng Tây, thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì (Hà Nội).

Cơ sở vi phạm do ông P.T.G (SN 1988, trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, ông G. không xuất trình được giấy phép hay hồ sơ chứng minh hoạt động san chiết khí LPG hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật có dấu hiệu vi phạm gồm 6 máy san chiết khí LPG, 1 bồn chứa dung tích 10m³, 55 vỏ bình gas, 46 bình gas chứa hơn 837 kg khí LPG.

Toàn bộ số tang vật này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tổng giá trị vi phạm của vụ sang chiết, kinh doanh khí LPG trái phép tại xã Thanh Trì lên tới 1 tỷ đồng (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ, lấy lời khai để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn cung khí LPG, đối tượng vận chuyển và hệ thống tiêu thụ của cơ sở này.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các vùng ven đô trong đó có khu vực huyện Thanh Trì (cũ) thời gian vừa qua liên tiếp xuất hiện các điểm, hoạt động san chiết gas trái phép. Các đối tượng thường thuê kho, xưởng ở cách xa khu dân cư, nằm giữa cánh đồng và tiến hành sang chiết, cung cấp, vận chuyển đi các nơi tiêu thụ.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, lực lượng Công an huyện Thanh Trì (cũ), phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện quả tang 1 điểm sang chiết gas trái phép tại địa bàn xã Đông Mỹ.

Điểm sang chiết gas trái phép trên là nhà xưởng - lán tạm được quây tôn kín xung quanh và nằm xa dân cư. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có 1 xe ô tô, trên thùng xe có 1 bồn chứa gas khoảng 6 tấn, và được kết nối với 3 “cây” chiết nạp phía sau xe.

Cùng với đó là 1 xe ô tô khác đang đóng hàng, với vài trăm bình, vỏ bình mang các thương hiệu Petrovietnam, Hồng Hà, Thăng Long, Vạn Lộc, Bình An, Sell vip... sẵn sàng phân phối ra thị trường.

Theo quy định pháp luật, gas là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi đây là sản phẩm khí đốt thiết yếu và đòi hỏi tính an toàn cao.

Để hoạt động trong lĩnh vực chiết nạp gas, các trạm chiết nạp phải tuân thủ nhiều điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị áp lực... do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, hiện nay bất chấp nguy hiểm, một số tổ chức, cá nhân tự ý mở các trạm chiết nhỏ, chiết nạp gas bồn vào bình gas để thu lợi bất chính.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động sang chiết, kinh doanh khí gas trái phép không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn cháy nổ, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Các bồn chứa LPG có dung tích lớn, đặt trong khu vực hở, thiếu hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chỉ cần một tia lửa điện hay thao tác sai kỹ thuật cũng có thể dẫn đến cháy nổ, đe dọa tính mạng người dân xung quanh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh chỉ nên mua, sử dụng bình gas tại các đại lý được cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hoạt động sang chiết hoặc buôn bán gas lậu, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng công an, quản lý thị trường để kịp thời xử lý.

Đức Cường