Hành trình truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trốn trong căn hộ cao cấp

Ngày 29/12, Công an tỉnh Phú Yên thông tin, đã bàn giao đối tượng truy nã trốn thi hành án nguy hiểm Đỗ Trung Kiên (28 tuổi, trú tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Đỗ Trung Kiên lên mạng tìm hiểu và thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao nên đã đặt mua máy móc, thiết bị rồi rủ đồng phạm cùng quê thực hiện.

Đối tượng Đỗ Trung Kiên tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Hành vi phạm tội của Kiên và đồng phạm bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, tháng 7/2022, công an đã bắt giữ các đối tượng để điều tra, làm rõ.

Khám xét nơi ở của Kiên và đồng phạm, công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe, cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Công an xác định, giấy tờ mà các đối tượng làm giả chủ yếu là bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân...

Năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo tuyên phạt Đỗ Trung Kiên 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Kiên được cho tại ngoại, chờ thi hành án.

Lợi dụng việc được tại ngoại, Kiên bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã nguy hiểm.

Theo một cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Phú Yên, quá trình di chuyển từ Đắk Lắk xuống Phú Yên, Kiên thường thay đổi chỗ ở gây khó khăn trong quá trình vây bắt.

Đến tháng 11, Kiên sử dụng một căn cước giả, để thuê căn hộ sang trọng trong tòa nhà Apec (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) ẩn náu. Tòa nhà này cao 29 tầng, gồm hai khối khách sạn và căn hộ với gần 1.000 phòng nên Kiên nghĩ công an khó có thể tìm ra mình.

Quyết định truy nã diện nguy hiểm của Công an tỉnh Đắk Lắk đối với Kiên (Ảnh: Trung Thi).

Theo cán bộ công an, Đỗ Trung Kiên có hành tung bí ẩn "đêm làm, ngày ngủ", nên các lực lượng mất rất nhiều thời gian để truy tìm, xác định nơi ở cụ thể của đối tượng. Dù khó, nhưng với đặc điểm nhận dạng đặc biệt là các hình xăm kín mình, công an đã tra rõ nơi ở của Kiên.

Sau khi bố trí lực lượng tại các vị trí trọng yếu, 10h30 ngày 26/12, nhiều mũi công tác của Công an Phú Yên và Đắk Lắk ập vào một căn hộ ở tầng 22 của tòa nhà Apec bắt giữ Kiên, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng truy nã nguy hiểm này.

Vị cán bộ trên cho hay, quá trình ở Phú Yên, Kiên tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.