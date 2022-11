Hàng loạt lái xe ôm mất tích và sự bất thường của tay nghiện ma túy

Cuối những năm 1990, các mỏ vàng trái phép mọc lên như nấm tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Người dân khi đó đổ xô làm phu vàng để thoát nghèo. Như một lẽ tất yếu, con người khi giàu có quá nhanh sẽ dễ sa đọa. Đa số phu vàng ở các mỏ trái phép khi đó dính vào tệ nạn, trong đó điển hình là ma túy.

Đầu năm 2000, tỉnh Thái Nguyên siết chặt công tác quản lý, triệt xóa những mỏ khai thác vàng, khoáng sản trái phép. "Cần câu tiền" của những phu vàng từ đó cũng biến mất và những người "đau khổ" nhất chính là các đối tượng nghiện ma túy. Khi bị cơn thèm thuốc "vật", người nghiện túng quẫn, bằng mọi cách, dù trái pháp luật để kiếm được tiền mua ma túy.

Từ đó, hàng loạt vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra và nạn nhân bị nhắm tới nhiều nhất chính là những người hành nghề chở khách.

Sự mất tích bí ẩn của 2 lái xe ôm

Đầu tháng 9/2003, cán bộ trực ban hình sự Công an TP Thái Nguyên nhận trình báo từ một người ở huyện Lương Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, ông Lương Văn Kiên (49 tuổi), hành nghề xe ôm, mất tích.

Người đàn ông này có lịch trình sáng đi làm, tối về nhà nhưng trong nhiều ngày liên tiếp, ông Kiên không trở về, "bặt vô âm tín". Gia đình ông Kiên đã tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Thời điểm đó, các vụ án giết tài xế xe ôm để cướp tài sản diễn ra liên tục. Các đối tượng thường dẫn dụ nạn nhân đến các nơi hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, ít người qua lại để gây án. Vì vậy, ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông Kiên tại các địa điểm vắng vẻ, xa trung tâm. Tuy nhiên, kết quả thu về vẫn là con số "0" tròn trĩnh.

Hơn một tháng sau, ngày 23/10/2003, Công an TP Thái Nguyên tiếp tục nhận được tin báo về sự mất tích bí ẩn của một lái xe ôm khác trên địa bàn. Nạn nhân là ông Ngô Duy Đông (46 tuổi).

Người nhà ông Đông cho biết, khoảng 7h ngày 21/10, ông Đông đi xe máy hiệu Honda Dream rời khỏi nhà để đi làm như mọi khi nhưng điều khác lạ là người đàn ông này không trở về và hoàn toàn mất liên lạc.

Tài xế xe ôm mất tích bí ẩn. (Ảnh minh họa).

Lúc này, công an địa phương đã nhận định tính nghiêm trọng của sự việc, khi chỉ khoảng hơn 1 tháng có đến 2 người trên địa bàn mất tích. Điểm trùng hợp là cả 2 nạn nhân đều hành nghề xe ôm và cùng cư trú tại thành phố Thái Nguyên.

Nghi vấn là vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Thái Nguyên báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ phối hợp Công an TP Thái Nguyên vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Biểu hiện bất thường của đối tượng nghiện

Lực lượng chức năng khi đó lên kế hoạch điều tra, lập ra hàng loạt những nhiệm vụ cần phải làm rõ, như xác minh lại nơi làm việc của 2 nạn nhân; tìm kiếm, thu thập thông tin từ những người cuối cùng nhìn thấy họ; truy tìm vật chứng là 2 chiếc xe máy; rà soát, dựng lại nhân thân những đối tượng hình sự, đối tượng tha tù, có tiền án liên quan đến các tội "Giết người", "Cướp tài sản". Đặc biệt, những người nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn cũng được rà soát kỹ càng, cẩn thận.

Thời điểm đầu những năm 2000, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, phát thông báo rộng rãi đến người dân. Thay vào đó, công tác phát động quần chúng nhân dân từ các cán bộ địa phương được triển khai mạnh mẽ.

Dương Đình Chanh. (Ảnh: ANTV).

Đối với nhiệm vụ rà soát, dựng lại chân dung các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra gặp áp lực rất lớn về thời gian, do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Dựng được nhân thân đối tượng nào, cán bộ điều tra lập tức cho xác minh, xác định có căn cứ ngoại phạm là loại bỏ, chuyển sang đối tượng nghi vấn khác.

Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng tập trung vào một đối tượng cộm cán, nổi tiếng khắp miền Bắc vì sự nguy hiểm. Người này nghiện ma túy lâu năm, có tiền án và sử dụng vũ khí nóng. Tuy nhiên, sau khi xác minh kỹ lưỡng, cảnh sát không tìm ra được biểu hiện bất thường của đối tượng và loại bỏ khi xác định các bằng chứng ngoại phạm rất chắc chắn.

Không uổng công, sau đó, một đối tượng nghi vấn khác nổi lên sau quá trình rà soát. Đó là Dương Đình Chanh (57 tuổi, ở xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên). Chanh là người nghiện ma túy lâu năm, từng làm phu vàng, không có công ăn việc làm ổn định. Qua xác minh, Chanh cũng đã nhiều lần bị bắt quả tang và xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".

Tìm về nhà của Chanh, ở một nơi hoang vu, hẻo lánh, đường đi khó khăn, trắc trở, lực lượng chức năng thu thập được một số thông tin đáng giá.

Theo hàng xóm của Chanh, gần thời điểm đó, Chanh hay sử dụng một xe máy, trong khi trước đó, gia đình đối tượng này không hề sở hữu phương tiện nào. Bên cạnh đó, dù không có công ăn việc làm, Chanh có 2 lần thuê người đến vườn nhà để đào đất, lấp đất nhưng rồi lại để không, không canh tác hay sử dụng làm gì.

Đặc biệt, trưa 21/10/2003, một người dân thấy có 2 người đàn ông trên xe máy, đi vào nhà Chanh nhưng sau đó, chỉ thấy một mình Chanh đi ra.

Khi được cơ quan điều tra hỏi về nguồn gốc chiếc xe, không một ai, từ người thân đến hàng xóm của Chanh nắm được thông tin.

Nhận thấy nhiều điểm bất thường, ngày 23/10/2003, cơ quan điều tra tiếp cận ngôi nhà để làm việc nhưng không có ai. Nghi vấn Chanh đang đi mua ma túy rồi sẽ trở lại nhà, tổ công tác bố trí lực lượng mai phục, hòng bắt quả tang đối tượng với lý do liên quan đến ma túy, để từ đó đấu tranh, làm rõ những nghi vấn liên quan vụ án.

Tuy nhiên, mãi đến chiều tối cùng ngày, Chanh vẫn không về nhà. Lực lượng chức năng khi đó quyết định đột kích ngôi nhà. Những vết máu và chiếc búa sắt được tìm thấy tại nhà của Dương Đình Chanh đã giúp cởi nút thắt của vụ án...

(Còn tiếp)