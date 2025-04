Hai vụ nổ làm 4 người thương vong: Ai bồi thường thiệt hại tài sản?

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 27/8/2024, tại nhà ông H.V.Q. (SN 1964, xóm Quyết Tiến) xảy ra một vụ nổ lớn khiến ông Q. và bà H.T.H. (SN 1971, vợ ông Q.) tử vong tại chỗ.

Hai ngày sau, khi anh T.C.H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) sử dụng máy múc để dọn dẹp hiện trường, vụ nổ thứ 2 xảy ra, khiến tài xế này và em trai nữ chủ nhà bị thương.

Sức công phá từ vụ nổ khiến căn nhà ông Q. và công trình xây dựng của các hộ dân xung quanh bị hư hỏng nặng (Ảnh: Tú Hưng)

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, vụ nổ thứ nhất do quá trình sản xuất chế tạo thuốc pháo nổ gây ra. Nguyên nhân vụ nổ thứ 2 là do quá trình gàu máy múc cào xới bê tông, kim loại, vôi vữa... tạo ra ma sát gây cháy, nổ thuốc nổ có tại vị trí cào xới.

Do ông H.V.Q. và bà H.T.H. đều đã tử vong, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngoài gây thiệt hại nghiêm trọng về người, vụ nổ còn gây hư hỏng nhà cửa của gia đình ông Q. và 4 gia đình xung quanh. 4 hộ dân bị thiệt hại yêu cầu đền bù tổng số tiền 780 triệu đồng để sửa sang công trình nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Trong khi đó, phía gia đình ông Q. chỉ thống nhất hỗ trợ 665 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau khi vụ việc xảy ra gần 8 tháng, giữa gia đình ông Q. và 4 hộ dân nói trên vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường. Vụ việc đang được Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong vụ việc này, người gây ra vụ nổ đã tử vong. Vậy, ai sẽ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các hộ dân?

Luật sư Lê Thị Kim Soa, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo luật sư Lê Thị Kim Soa (Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An), việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, nếu người gây thiệt hại chết thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về người thừa kế. Người thừa kế chỉ thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi di sản để lại. Thứ tự hàng thừa kế được quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015.

"Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do hành vi trái pháp luật (sản xuất, chế tạo thuốc pháo nổ) của ông Q.; vợ chồng ông Q. có để lại di sản thừa kế (gồm tài sản, bất động sản, các khoản tiết kiệm...), các con của ông Q. có nghĩa vụ phải thực hiện việc đền bù đối với thiệt hại của 4 hộ hàng xóm", luật sư Lê Thị Kim Soa phân tích.