Hai tên trộm lao thẳng xe vào công an rồi nhảy sông hòng thoát thân

Dân trí Đang trên đường tìm nơi bán bộ lư đồng vừa trộm được thì bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra, Tín và Vui liền lao thẳng xe vào công an nhằm tẩu thoát.

Sáng ngày 1/7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Tín (sinh năm 1994) và Phạm Thành Vui (sinh năm 1995), cùng trú tại thị trấn An Châu (huyện Châu Thành), để tiếp tục điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 30/6, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, trên đường tuần tra phát hiện Vui điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát chở Tín, có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Hai đối tượng Vui và Tín (từ bên phải qua).

Tang vật phạm tội của Tín và Vui.

Lúc này, Vui không những không chấp hành mà còn điều khiển xe lao vào tổ công tác và chống trả quyết liệt nhằm bỏ chạy. Tín bị tổ công tác khống chế, còn Vui tiếp tục bỏ chạy khoảng 200 m rồi nhảy xuống sông thì bị trưởng Công an xã Vĩnh Thành lao xuống khống chế.

Kiểm tra bao tải 2 đối tượng chở theo, tổ công tác phát hiện bên trong có một bộ lư đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, Vui điều khiển xe chở Tín đến khu vực ấp Đông Phú 1 (xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành), để Tín đột nhập vào nhà chị H.Th.L. trộm bộ lư đồng.

Khi đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì hai đối tượng bị Công an xã Vĩnh Thành bắt giữ.

Nguyễn Hành