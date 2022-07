Hai tên cướp đeo bám người phụ nữ đến tận cổng nhà để giật điện thoại

Ngày 15/7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Xuân Công (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Khánh Cường (26 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đây là 2 nghi phạm giật điện thoại của người phụ nữ ngay trước cổng nhà trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Công (bên trái) và Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trưa 12/7, chị N.T.H.C. cùng 4 người khác đi trên 3 xe đạp về đến trước nhà ở đường 42, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Lúc này, 2 nam thanh niên đi xe máy bám đuôi ở phía sau.

Trong lúc chị C. lấy điện thoại gọi người thân mở cửa thì một thanh niên bất ngờ lao vào giằng co, giật lấy điện thoại của chị, nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Trưng Tây vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ được Công và Cường, thu hồi điện thoại mà nghi phạm đem bán.