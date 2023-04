Hai phụ nữ lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tin sai sự thật

Ngày 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khởi tố bị can, bắt tạm giam hai phụ nữ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hai bị can gồm Thái Thị Bé (67 tuổi, trú xã Phúc Trạch) và Hoàng Thị Sơn (65 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Tống Thị Bé - khoanh màu đỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Bé và Sơn thường viết đơn thư khiếu nại, kiện cáo và gây rối làm mất an ninh trật tự tại cơ quan, công sở và nhà một số lãnh đạo ở huyện Hương Khê.

Ngoài ra, hai người này còn phát tán tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu nói xấu các cơ quan, đoàn thể không đúng sự thực lên mạng xã hội. Những thông tin như thế đã lôi kéo hàng nghìn lượt người xem và bình luận tiêu cực.

Hoàng Thị Sơn cũng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã làm việc, nhắc nhở và phạt hành chính nhưng họ tiếp tục hành vi khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.