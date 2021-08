Hải Phòng: Khởi tố vụ án vụ xe khách chở "chui" làm lây lan dịch bệnh

Dân trí Liên quan đến vụ xe ô tô bất chấp lệnh cấm chở khách "chui" làm lây lan dịch bệnh, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ án hình sự vụ xe khách chở "chui" làm lây lan dịch bệnh (Ảnh: CTV).

Chiều 27/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người. Cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra xe ô tô có hành vi chở khách "chui" về TP Hải Phòng làm lây lan dịch bệnh.

Theo cơ quan công an, ngày 30/5, sau khi mua xe ô tô khách BKS 15B-036.84, Vũ Khắc Quyền (SN 1985, ở tỉnh Thái Bình) đã thuê 2 lái xe và 2 phụ xe vận chuyển hành khách từ Hải Phòng và Thái Bình đi TPHCM nhưng không đăng ký thủ tục tuyến chạy cố định.

Ngày 31/5, Vũ Khắc Quyền yêu cầu xe ô tô chạy tuyến Thái Bình - TPHCM. Tuy nhiên, nếu có khách và hàng phải trả tại Vĩnh Bảo và TPHCM thì Quyền vẫn đồng ý cho xe di chuyển sang để trả khách trả hàng.

Cụ thể, vào đêm ngày 14/6 nhà xe có chở 3 cháu từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về trả tại huyện Vĩnh Bảo, trong đó có người dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 18/6, xe này tiếp tục chở khách về huyện Vĩnh Bảo, trong đó có 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

Tài liệu điều tra xác định 2 lần chở khách nêu trên vào huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, Vũ Khắc Quyền đã không chấp hành việc tạm dừng hoạt động việc vận tải hành khách theo tuyến cố định; không tổ chức cho những người của nhà xe, hành khách xuống xe, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19. Do các hành vi trên của nhà xe đã làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho 11 người, gồm 8 người đi trên chuyến xe ngày 14/6 và 3 người đi trên chuyến xe ngày 18/6.

Hành vi trên được xác định đã gây thiệt hại về ngân sách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 3 xã Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình. Bản thân Vũ Khắc Quyền và lái phụ xe cùng đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19, sau đó đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 23/6 đến 26/7.

Sau khi những người có liên quan hoàn thành việc điều trị và cách ly theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành làm việc ghi lời khai làm rõ nội dung vụ việc.

An Nhiên