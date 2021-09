Hai phạm nhân thụ án giết người, cướp tài sản trốn trại ở Bình Dương

Dân trí Đang chấp hành án tù về tội "Giết người", "Cướp tài sản", phạm nhân Đinh Văn Dương và Phạm Văn Sây đã bỏ trốn khỏi Trại giam An Phước.

Phạm nhân Phạm Văn Sây và Đinh Văn Dương vừa bỏ trốn khỏi Trại giam An Phước.

Chiều 16/9, Trại giam An Phước thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt phạm nhân Đinh Văn Dương (31 tuổi) và Phạm Văn Sây (30 tuổi). Hai phạm nhân này lợi dụng buổi lao động ngoài trời để bỏ trốn vào sáng nay.

Phạm nhân Phạm Văn Sây đang chấp hành án 25 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phạm nhân Đinh Văn Dương đang chấp hành án 17 năm tù về tội "Giết người".

Theo quy định, bất kể ai bắt gặp 2 phạm nhân nói trên đều có thể bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng. Khi phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Trung Kiên