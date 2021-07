TPHCM: Tướng công an kể về vụ bắt tử tù mắc Covid-19 trốn trại Chí Hòa

Dân trí Công an TPHCM cho biết, đơn vị sẽ thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an đối với việc thăm khám, cách ly, điều trị cho tử tù dương tính SARS-CoV-2 vừa bắt giữ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 diễn ra chiều 16/7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thông tin trong quá trình bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), lực lượng chức năng đã đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tử tù này đã dương tính SARS-CoV-2 trước đó.

"Tử tù mắc Covid-19 trong khu giam giữ. Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an về việc tiếp tục cách ly, thăm khám và điều trị cho tử tù này", ông Trần Đức Tài thông tin.

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, các chiến sĩ tham gia quá trình vây bắt tử tù đã được đưa về địa phương để cách ly. Ngoài ra, các chiến sĩ đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Đối tượng An tại phiên tòa phúc thẩm vào năm 2015 (Ảnh Quế Sơn).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã thực hiện truy vết nhanh những địa điểm, cá nhân liên quan đến quá trình bỏ trốn của tử tù này. Thông tin truy vết được gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 từng địa phương phục vụ những công tác tiếp theo.

Tử tù Nguyễn Kim An trốn khỏi trại giam Chí Hòa vào ngày 13/7. Khoảng 20h ngày 15/7, Nguyễn Kim An lẩn trốn tại đường Võ Văn Ngân - đoạn gần Nhà văn hóa thiếu nhi Thủ Đức, thành phố Thủ Đức.

Thời điểm này, một tài xế xe công nghệ giao hàng (57 tuổi) trong lúc về nhà trọ thấy một người ăn xin, cởi trần ngồi trên đường nên lại cho 10.000 đồng. Thấy vậy, đối tượng An đang ngồi núp mưa cách đó 1-2 căn nhà đi lại nhờ tài xế này chở về quận Tân Bình.

Người tài xế nói đây là chuyến cuối và thấm mệt rồi nên sẽ về nhà. Nếu đồng ý, ông sẽ cho quá giang một đoạn đường và An lên xe để tài xế chở đi, nguồn tin cho hay.

Đến đường Hiệp Bình, An than vãn không có chỗ nào để thuê trọ, không có ai chở về nhà nên tài xế động lòng, đưa về phòng trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước (thành phố Thủ Đức) cho ở nhờ một đêm.

Về đến phòng trọ, tài xế cho An tắm rửa, ăn mì tôm, uống cà phê. Đến 0h ngày 16/7, An nhận được điện thoại, nói với tài xế rằng có bạn đến đón và nhờ mở cửa để ra ngoài.

Đối tượng vừa ra khỏi nhà trọ thì lực lượng công an bố trí sẵn ở phía bên ngoài vây ráp, bắt giữ.

Do An mắc Covid-19 nên lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng trọ, lấy mẫu xét nghiệm tài xế cùng 2 người con. Kết quả test nhanh, gia đình tài xế đều âm tính.

Nguyễn Kim An là hung thủ ra tay sát hại bạn thân để cướp tài sản vào năm 2014. Tháng 9/2015, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Kim An về tội giết người, cướp tài sản.

