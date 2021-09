Hai phạm nhân nguy hiểm trốn trại giam ở Bình Dương đã bị bắt

Dân trí Sau vài giờ bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương, hai phạm nhân mang án tù về tội Giết người, Cướp tài sản đã bị bắt ở khu vực rừng tràm thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phạm nhân Phạm Văn Sây và Đinh Văn Dương bị bắt sau vài giờ bỏ trốn khỏi Trại giam An Phước.

Tối 16/9, lực lượng công an Trại giam An Phước (Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã áp giải phạm nhân Đinh Văn Dương (31 tuổi) và Phạm Văn Sây (30 tuổi) từ khu vườn tràm ở xã Tân Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước) về nơi giam giữ ở Bình Dương để xử lý.

Sáng cùng ngày, lợi dụng buổi lao động ngoài trời, hai phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngay sau đó, Trại giam An Phước đã phát lệnh truy nã với phạm nhân Phạm Văn Sây đang chấp hành án 25 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; phạm nhân Đinh Văn Dương đang chấp hành án 17 năm tù về tội Giết người.

Sau vài giờ truy lùng gắt gao, lực lượng công an đã bắt được hai phạm nhân trên.

Trung Kiên