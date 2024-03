Hai người ở Bình Dương xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải

Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Dự (SN 1976, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cùng tội trên, Hoàng Quốc Việt, (SN 1978, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ phải qua trái: Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương xác định Dự và Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh Long An và TAND Tối cao trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2008 do Hồ Duy Hải thực hiện. Cả hai người trên đăng tải, chia sẻ thông tin trên lên mạng xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan.

Trước đó, sáng 14/1/2008, dư luận chấn động trước thông tin 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (đóng tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Hồ Duy Hải (SN 1985, ngụ TPHCM) là hung thủ sát hại 2 nạn nhân. Với hành vi của mình, Hải bị tòa 2 cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người

Sau khi những bản án được tuyên, mẹ bị án Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con. Năm 2014, TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải.

Tuy nhiên, trong ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng, về việc Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải nên đã yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án, để xem xét thật kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng một con người.

Trong quá trình chờ thi hành án, luật sư Trần Hồng Phong (người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải) và bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Hồ Duy Hải) đã có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng làm rõ việc hồ sơ của vụ án có dấu hiệu bị làm sai lệch.