Hai doanh nghiệp ở Tây Ninh bị phạt hơn 4 tỷ đồng vì xả thải gây ô nhiễm

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Môi trường và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường) lập biên bản, niêm phong nhà xưởng, máy móc, thiết bị của hai doanh nghiệp chế biến tinh bột mì do vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng niêm phong máy móc của một doanh nghiệp sau khi phát hiện xả thải gây ô nhiễm (Ảnh: M.H.).

Hai doanh nghiệp bị xử lý gồm Công ty TNHH Nông sản quốc tế H.P. (xã Dương Minh Châu) và Công ty TNHH tinh bột mì T.B. (xã Tân Biên).

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH tinh bột mì T.B. có nhiều vi phạm như xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật; lắp đặt hệ thống xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý. Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính hơn 1,8 tỷ đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời hạn 4,5 tháng.

Đối với Công ty TNHH Nông sản quốc tế H.P., lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải theo giấy phép được cấp; xả nước thải có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, với lưu lượng lớn khoảng 5.000m3/ngày đêm.

Với các vi phạm trên, doanh nghiệp này bị xử phạt 2,37 tỷ đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời hạn 10 tháng.

Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị của hai doanh nghiệp để phục vụ công tác xử lý theo quy định.