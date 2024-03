Hai chị em gái buôn lậu hơn 6 tấn vàng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Theo cáo trạng, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do ở TPHCM) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc. Số hàng này họ bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỷ đồng.

Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Trong đường dây thứ nhất, sau khi mua 4.830kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804kg; còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Theo cáo trạng hành vi của các bị can rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đã phạm tội Buôn lậu theo quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.