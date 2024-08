Hai cha con "nổ" là CSGT lừa người dân làm giấy phép lái xe

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông P.N.K. (SN 1964) và P.N.T. (SN 1988, con trai ông K.), trú xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bị can bị Công an huyện Ba Tơ tạm giam để điều tra về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cha con ông K. bị công an khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Ba Tơ).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Tơ có nhu cầu thi giấy phép lái xe. Ông K. lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, "nổ" mình là CSGT. Ông K. nói có thể làm được giấy phép lái xe cho nhiều người mà không cần tham gia thi sát hạch.

Ông K. yêu cầu người dân đưa tiền cho mình để tìm người học và thi hộ. Bằng hình thức này, ông K. đã thu lợi bất chính của nhiều người số tiền hàng chục triệu đồng.

Trong quá trình điều tra hành vi của ông K., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ tiếp tục khởi tố bị can P.N.T. về cùng tội danh như cha của mình.

Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.