Hai cảnh sát bị thương khi truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 8/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin khoảng 14h ngày 7/6, tại khu vực xã Chư Á, thành phố Pleiku, Trung tá Trương Công Cường (SN 1985), Phó Đội trưởng và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, đã truy bắt Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại xã An Phú, thành phố Pleiku vì có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong quá trình bị công an truy bắt, Hồ Văn Tình đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến Thiếu tá Hưng và Trung tá Cường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong đó, Thiếu tá Hưng bị thương nặng đã được phẫu thuật, hiện đã qua cơn nguy kịch, Trung tá Cường sức khỏe đã tạm ổn định.

Nhận được tin báo, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Pleiku tập trung triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng.

Hồ Văn Tình bị cơ quan công an bắt giữ sau hơn 2 giờ lẩn trốn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Hồ Văn Tình khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân. Lực lượng chức năng thu giữ 2 gói nilon nhỏ bên trong có chứa chất rắn màu trắng, nghi là ma túy.

Được biết, Hồ Văn Tình từng có một tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ.