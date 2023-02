Khởi tố 11 đối tượng chống đối, làm 2 cán bộ công an bị thương

Ngày 1/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 11 đối tượng và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can liên quan đến vụ án "Chống người thi hành công vụ" vừa xảy ra tại xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Lầu Văn Mái (30 tuổi), Hoàng Văn Pá (44 tuổi), Lầu Văn Lành (39 tuổi), Lầu Văn Sự (29 tuổi), Lầu Văn Cậu (22 tuổi), Lầu Văn Vàng, Vương Văn Đức (cùng 31 tuổi), Vương Văn Sùng (34 tuổi), Hoàng Văn Sơn (21 tuổi), Hoàng Văn Phụ (19 tuổi), Hầu Văn Nội (29 tuổi).

3 đối tượng cầm đầu gây rối, chống đối lại lực lượng công an (Ảnh từ trái sang: Hoàng Văn Pá, Lầu Văn Mái, Vương Văn Sùng).

Theo cơ quan công an, 3 bị can cầm, chủ mưu, kích động các đối tượng khác là Lầu Văn Mái, Vương Văn Sùng, Hoàng Văn Pá bị tạm giam; các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm nhận được tin báo của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông về việc một nhóm đối tượng (cùng trú tại xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang) tụ tập đông người, xâm nhập vào khu vực khai thác khoáng sản của doanh nghiệp này để đào bới quặng vàng gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã cử một tổ công tác đến hiện trường vận động, yêu cầu nhóm người trên giải tán, không được xâm nhập trái phép vào khu khai thác quặng. Tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi ném đá, dùng gậy chống đối quyết liệt, tấn công lực lượng chức năng khiến hai cán bộ công an huyện bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ Lầu Văn Mái (33 tuổi) là đối tượng đã chống trả quyết liệt.

Ngày 23 và 24/1, các đối tượng khác thuộc nhóm người trên cũng đã lần lượt tới trụ sở Công an huyện Bảo Lâm để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra làm rõ.