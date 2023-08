Hai anh em ruột cung cấp ma túy, phục vụ địa điểm cho con nghiện sử dụng

Ngày 3/8, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin, đơn vị mới triệt phá thành công một tụ điểm cung cấp ma túy và tổ chức địa điểm cho các con nghiện sử dụng do 2 anh em ruột cầm đầu.

Khẩu súng công an thu giữ tại nhà của Hồ Văn Hảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, ngày 28/7, công an phát hiện Ngô Văn Thành (SN 1972, quê Đồng Nai), Hoàng Hữu Tỉnh (SN 1995, ngụ Tây Ninh) và Lê Như Phước Linh (SN 1995, ngụ Bình Dương) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, 3 người này khai nhận đến nhà ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) để mua ma túy và sử dụng.

Hồ Vũ Luân mô tả lại hiện trường thu giữ ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp căn nhà trên, công an thu giữ 10 tép ma túy đá, 1 khẩu súng (dạng rulo) và 4 viên đạn trong ổ đạn.

Căn nhà này do Hồ Văn Hảo (SN 1997) cùng Nguyễn Thị Nhí (SN 1994, cùng ngụ Cà Mau) quản lý.

Tiếp tục khám xét căn nhà khác do Hồ Vũ Luân (SN 2000, ngụ Cà Mau) là em trai của Hồ Văn Hảo làm chủ, công an thu giữ 1 bịch ma túy lớn trong phòng.

Cơ quan điều tra Công an TP Dĩ An đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án.