Hà Nội: Triệu tập 44 đối tượng trong 5 đường dây làm giả bằng lái xe

Theo đó, sau quá trình trinh sát, truy xét làm rõ, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại Hà Nội, TPHCM và tỉnh Nam Định, bắt giữ, khám xét tại 12 địa điểm liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe có quy mô lớn.

Các đối tượng bị triệu tập (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan công an đã triệu tập, đưa về trụ sở tổng số 44 đối tượng; tạm giữ số đồ vật có liên quan gồm: 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe ô tô, xe máy giả (giấy khám sức khỏe, kết quả thi sát hạch, bằng lái xe ô tô, xe máy); 10.800 miếng nilon dán thẻ nhựa giấy phép lái xe; 4 tập tem tròn in chữ "Tổng cục đường bộ Việt Nam"; 7 máy in màu; 4 máy in thẻ nhựa; 25 thùng giấy chứa khoảng 50.000 phôi nhựa bằng lái xe máy giả cùng một số tang vật khác.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, có 5 ổ nhóm đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 32 đối tượng về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, đường dây tội phạm có quy mô lớn này hoạt động qua các trang mạng xã hội, chia thành nhiều nhóm nhỏ để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng (Dịch vụ làm bằng lái xe toàn quốc; Trung tâm bằng lái toàn quốc…).

Khi khách hàng có nhu cầu liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp chứng minh thư, ảnh 3x4, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Giá bằng lái xe máy từ 1-1,5 triệu đồng; giá bằng lái ô tô từ 2-6 triệu đồng, tùy theo các hạng.

Sau khi hoàn thiện xong bằng lái xe và hồ sơ giả, các đối tượng chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc thuê công ty chuyển phát cho khách hàng.

Các đối tượng lên mạng internet tìm mua tài khoản ngân hàng mang tên người khác (tài khoản giả) để sử dụng và tìm mua ảnh chứng minh thư của người khác, tạo một "App giả" để sử dụng nhận tiền từ bưu cục sau khi khách hàng trả tiền. Sau khi khách hàng kiểm tra hàng và trả tiền cho nhân viên bưu điện, bưu cục sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng vào "App giả" mà các đối tượng đã tạo trước đó.

Để phục vụ việc in bằng lái xe giả, các đối tượng thuê riêng các căn hộ ở chung cư để đặt máy in và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Cầm đầu 5 đường dây làm giả giấy phép lái xe này gồm các đối tượng đều ở Giao Thủy, Nam Định, là Phạm Văn Vũ (SN 1997), Phạm Văn Sỹ (SN 1991), Nguyễn Văn Trình (SN 1991), Lưu Công Hữu (SN 2000), Phạm Văn Phong (SN 1996), Đỗ Văn Phúc (SN 1998) và Lưu Công Chí (SN 1993).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.