Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu ZARA

Theo thông tin từ Chi cục QLTT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND và Sở Công Thương về tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử, ngày 27/10/2025, Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ Liền kề 6a-18, khu đấu giá Đồng Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương.

Cơ sở do ông Phan Huy Dũng làm chủ, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký kinh doanh theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6.068 đôi guốc, 1.203 đôi dép và 239 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA. Toàn bộ hàng hóa đều có in chữ “ZARA” trên sản phẩm và bao bì.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở vi phạm (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Qua xác minh ban đầu, số hàng hóa này được ông Dũng mua trôi nổi trên thị trường trong nước từ người không rõ lai lịch, sau đó đăng tải hình ảnh và thông tin bán hàng trên trang Facebook cá nhân “Phùng Sim” để kinh doanh trực tuyến.

Đội QLTT số 1 đã phối hợp với đại diện chủ thể quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu ZARA để xác định dấu hiệu hàng giả. Tổng cộng 7.510 sản phẩm đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của ông Phan Huy Dũng và các bên liên quan.

Lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên nền tảng thương mại điện tử, đang được triển khai quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh lành mạnh và uy tín thương hiệu chính hãng.

Theo thống kê, trong tháng 10/2025, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 723 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 21 vụ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 12,6 tỷ đồng.

Minh Châu