Hà Nội: "Nữ quái" Ngân "Gốm" lừa đảo từ Bắc vào Nam

Dân trí Cơ quan điều tra xác định, Ngân "Gốm" thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nên phát thông tin truy tìm bị hại để làm rõ, có căn cứ xử lý đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân.

Theo tài liệu điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, Đỗ Thị Kim Ngân (còn gọi là Ngân "Gốm") thường xuyên lên mạng xã hội livestream (phát trực tiếp), đăng bán các sản phẩm, hàng hóa dưới tên "Ngân Paula", "Ngân Gốm"… với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đặt mua hàng.

Đối tượng rao bán các sản phẩm với trị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, lợi dụng sự cả tin và hám rẻ của người mua hàng. Ngân "Gốm" yêu cầu người mua hàng chuyển tiền mua hàng trước và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của họ. Khi có người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản, Ngân chặn liên lạc với họ và không chuyển hàng hóa cho người mua hàng như thỏa thuận.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận, từ năm 2018 đến nay, với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền khoảng 246 triệu đồng.

Ngoài các vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm, đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Gia Lâm đề nghị ai là bị hại của đối tượng Ngân đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo hoặc liên hệ Công an huyện Gia Lâm (cán bộ điều tra Nguyễn Huy Hiệp, số điện thoại: 0987673608) để được hướng dẫn giải quyết.

