Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng Ngân "Gốm"

Dân trí Công an Hà Nội phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt giữ Ngân "Gốm", di lý đối tượng về Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) và Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "Gốm", SN 1985, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) và Công an huyện Gia Lâm nhận được nhiều đơn thư của người dân tố giác Đỗ Thị Kim Ngân sử dụng tài khoản Facebook "Ngân Gốm" thực hiện chiếm đoạt tài sản thông qua việc đăng bán các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử và nhiều mặt hàng khác. Số tiền Ngân chiếm đoạt của các bị hại từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Một bị hại có đơn trình báo là chị Dung (tên nạn nhân đã được thay đổi; ở Hà Nội). Ngày 16/8, chị Dung làm đơn tố giác Ngân "Gốm" chiếm đoạt tài sản của chị qua việc chuyển tiền mua đồ gia dụng.

Cụ thể, chiều ngày 12/8, chị Dung thấy trang Facebook "Ngân Gốm" đăng bán nhiều mặt hàng đồ gia dụng có xuất xứ nước ngoài với giá rất rẻ nên đã nhắn tin hỏi giá mua một số mặt hàng. Sau khi thỏa thuận, chị Dung quyết định mua một số đồ gia dụng với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Đối tượng nhắn tin yêu cầu chị Dung chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị sau. Do tin tưởng, chị Dung đã chuyển khoản 43,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Đỗ Thị Kim Ngân theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi chuyển tiền, chị Dung liên lạc điện thoại với Ngân để hỏi về thời gian vận chuyển hàng thì thấy số điện thoại này đã tắt máy. Chị Dung tiếp tục nhắn tin yêu cầu Ngân chuyển hàng đã đặt mua nhưng Ngân đã chặn liên lạc.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gia Lâm bước đầu làm rõ nghi phạm chiếm đoạt tài sản là Đỗ Thị Kim Ngân. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Ngân bỏ trốn vào Thanh Hóa và thuê trọ tại khu vực phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) và Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ Ngân. Đối tượng sau đó bị di lý từ Thanh Hóa về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Ngân khai nhận, năm 2018, Ngân tạo lập trang mạng xã hội Facebook có tên "Ngân Gốm" với mục đích sử dụng để đăng tải hình ảnh quảng cáo, rao bán các sản phẩm đồ gốm, đồ gia dụng, đồ điện tử... thu hút người mua.

Thực tế, Ngân không có hoạt động mua bán các loại sản phẩm hàng hóa như đã đăng trên Facebook mà chỉ tìm kiếm, lưu trữ những hình ảnh này trên mạng để rao bán "ảo" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi có khách hàng nhắn tin hỏi mua, Ngân yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên mình để chiếm đoạt. Nếu người mua cố gắng liên lạc, Ngân chặn liên lạc điện thoại và facebook của nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm điều tra, mở rộng vụ án.

Phúc Lâm