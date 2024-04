Hà Nội: Một giám đốc công ty bị tố cáo lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang điều tra, xác minh đơn tố giác ông Nguyễn Tài Trường (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng thương mại nội thất Trường Thuận Phát) có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tài Trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo trình báo, năm 2022, chị T. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) và ông Trường ký hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh. Trường hứa hẹn sẽ sử dụng tiền để làm công trình tại Hà Đông và huyện Hoài Đức, tiến độ và cam kết trả theo hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Trường dùng để chi tiêu cá nhân mà không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã hứa hẹn. Chị T. sau đó nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Trường không trả, đồng thời mất liên lạc.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền Trường nhận của chị T. là hơn 950 triệu đồng.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hà Đông quyết định truy tìm Nguyễn Tài Trường. Ai biết thông tin về nghi phạm, cần báo ngay cho Công an quận Hà Đông qua số điện thoại 0988.731.538, cơ quan công an nơi gần nhất.