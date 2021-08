Hà Nội: Màn gài bẫy như phim của nhóm phóng viên tống tiền hiệu trưởng

Dân trí Sau khi ghi âm, ghi hình việc xin học trái tuyến, các đối tượng vác máy quay vào gặp bà hiệu trường, xưng là ekip truyền hình đến quay phóng sự, từ đó đe dọa, dẫn dắt vị hiệu trưởng này phải chi tiền.

Ngày 13/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đang mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan trong vụ cưỡng đoạt tài sản của hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ.

Nguyễn Thùy Linh (trái) và Nguyễn Đức Phương.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Linh (SN 1991, trú tại Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đức Phương (SN 1983, quê Hưng Hà, Thái Bình), Nguyễn Tiến Quang (SN 1995, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Công Tuấn (SN 1982, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đồng thời, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Công Tuấn; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thùy Linh (do Linh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ phê chuẩn.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ cũng đã xác minh, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Th. (SN 1980, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Anh T. nhưng đến nay Th. và T. chưa có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc.

Tống tiền 180 triệu đồng

Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 2/8, Công an quận Tây Hồ nhận được đề nghị phối hợp của tổ công tác thuộc Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của bà L.T.B., hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn. Cụ thể, bà B. tố giác việc bản thân bị các đối tượng xưng danh là phóng viên của một tờ báo đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 180 triệu đồng.

Theo nguồn tin cung cấp, tối ngày 2/8, các đối tượng hẹn gặp bà B. tại ngõ 35 Đặng Thai Mai (phường Quảng An, Tây Hồ) để nhận tiếp số tiền 80 triệu đồng (trước đó, bà B. đã phải chuyển cho các đối tượng 100 triệu đồng).

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp cùng tổ công tác của A03 nhanh chóng triển khai các biện pháp trinh sát, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xác định và bắt giữ các đối tượng nghi vấn.

Nguyễn Công Tuấn (trái) và Nguyễn Tiến Quang.

Khoảng 21h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ đến điểm hẹn gặp bà B. để nhận số tiền 80 triệu đồng rồi nhanh chóng lên xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Ford Everest, tẩu thoát.

Tổ công tác đã kịp thời triển khai lực lượng và dừng được chiếc xe ô tô trên. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên xe có một người nam và một người nữ là Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Thùy Linh.

Gài bẫy như phim

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ xác định, Nguyễn Thị Th. cùng 4 bị can trong vụ án nắm được một số thông tin về việc bà B., hiệu trưởng một trường tiểu học ở Tây Hồ, nhận tiền của phụ huynh học sinh để làm hồ sơ nhập học trái tuyến. Từ đó, các đối tượng đã lên kế hoạch tiếp cận, khống chế hiệu trưởng nhà trường nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/7, các đối tượng đóng giả phụ huynh tiếp cận bà B. để xin học cho con và bí mật ghi âm, ghi hình. Ngay sau đó, cả 5 đối tượng trên đến trường, lên phòng bà hiệu trưởng, cầm theo máy quay của một tờ báo.

Khi vào phòng, Th. tự giới thiệu là phóng viên của truyền hình P. và giới thiệu tên của từng người trong ekip đến quay phóng sự do nhận được tin báo của phụ huynh học sinh phản ánh về việc bà B. nhận tiền để tuyển sinh trái tuyến. Đồng thời, các đối tượng đe dọa bà B., nếu vụ việc lộ lọt ra ngoài, bà sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và có thể bị truy tố trước pháp luật.

Biết bản thân bị các đối tượng gài bẫy, bà B. xin các đối tượng cho bà được "hạ cánh an toàn" và dàn xếp để vụ việc trên "ổn thỏa".

Quá trình thỏa thuận, Th. dẫn dắt và buộc bà B. phải chuyển cho các đối tượng số tiền 100 triệu đồng để giải quyết vụ việc này và đảm bảo sẽ xóa hết các tư liệu liên quan đến việc bà B. nhận tiền khi phụ huynh đến xin học trái tuyến.

Đến ngày 31/7, Nguyễn Thùy Linh nói chuyện với người quen là Vũ Anh T. (nguyên là cộng tác viên báo C.), cung cấp cho T. thông tin về việc bà B. nhận tiền của những phụ huynh xin cho con học trái tuyến. T. đã sử dụng thông tin này để khống chế bà B., yêu cầu bà phải chuyển thêm số tiền 80 triệu đồng và hẹn Linh đến gặp bà B. tại ngõ 35 Đặng Thai Mai vào tối ngày 2/8 để lấy tiền.

Sau khi nhận số tiền 80 triệu đồng của bà B., Linh và Phương đã bị cơ quan công an kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã triệu tập thêm 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Quang và Nguyễn Công Tuấn, liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này tự khai nhận là cộng tác viên của một tờ báo.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, triệu tập các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phúc Lâm