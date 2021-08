Hà Nội: Khởi tố nhóm phóng viên dàn cảnh chạy trường, tống tiền hiệu trưởng

Dân trí Các đối tượng bàn nhau cử một người giả làm phụ huynh đến gặp Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thượng để xin học trái tuyến cho con, bí mật ghi hình làm tư liệu, tống tiền vị hiệu trưởng này.

Ngày 12/8, theo nguồn tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã khởi tố 4 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thùy Linh (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đức Phương (SN 1983, ở Thái Bình), Nguyễn Công Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội) và Nguyễn Tiến Quang (SN 1995, ở Thái Nguyên).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can Phương, Tuấn và Quang. Riêng bị can Nguyễn Thùy Linh được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bốn đối tượng trong vụ án.

Theo nguồn tin, các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ phê chuẩn.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiều ngày 2/8, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị B. - Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng (quận Tây Hồ) về việc bị các đối tượng Nguyễn Thị Th., Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đức Phương cùng 2 nam thanh niên khác xưng là phóng viên một cơ quan báo chí đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Linh khai có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Th. (SN 1980, ở Hà Nội, hiện không có mặt tại nơi cư trú) và Nguyễn Đức Phương, cộng tác viên của một cơ quan báo chí.

Tháng 7/2021, Linh và Phương bàn nhau để cho Phương giả làm phụ huynh đến gặp bà Lê Thị B. để đặt vấn đề xin học trái tuyến cho con. Tại phòng bà hiệu trưởng, Phương "đặt vấn đề" thì bà B. nói sẽ giúp và bảo Phương về chuẩn bị hai phong bì, mỗi phong bì 10 triệu đồng để "báo cáo lãnh đạo".

Quá trình nói chuyện tại phòng bà B., Phương đã bí mật ghi hình. Sau đó, Phương đưa đoạn video vừa quay được cho Th., Linh, Tuấn, Quang xem.

Nhóm Th., Linh, Tuấn và Quang đến làm việc với bà B., giới thiệu là phóng viên của một cơ quan báo chí. Tại đây, Th. có cho bà B. xem đoạn video mà Phương đã quay.

Khi bà B. tỏ ý muốn xin không đưa việc này ra dư luận thì nhóm đối tượng đã yêu cầu bà B. đưa 100 triệu đồng để xóa các clip đã ghi. Bà B. đã chuyển 2 lần, mỗi lần 50 triệu đồng vào tài khoản của Th.

Không dừng lại ở đó, Linh còn chuyển đoạn clip cho một phóng viên thuộc cơ quan báo chí khác để người này làm việc với bà B.

Linh chủ động liên lạc qua zalo với bà B., nói có hai phụ huynh có đơn tố cáo bà nhận tiền cho con học trái tuyến và đặt vấn đề yêu cầu bà B. đưa cho Linh 20 triệu đồng để trả lại cho 2 phụ huynh để họ rút đơn.

Về việc liên quan đến phóng viên T., Linh nói sẽ dàn xếp giúp bà B. vì Linh có mối quan hệ thân thiết với T. và yêu cầu bà B phải chuyển thêm số tiền 80 triệu đồng để đưa cho T. Tuy nhiên, bà B. nói không có đủ tiền và chỉ có thể chuyển cho Linh số tiền 80 triệu đồng để giải quyết dứt điểm 2 việc trên.

Linh đồng ý và hẹn đến gặp bà B. tại ngõ 35 Đặng Thai Mai (Tây Hồ) vào tối ngày 2/8 để lấy tiền. Sau khi nhận số tiền 80 triệu đồng của bà B., Linh bị cơ quan công an kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.

Phúc Lâm