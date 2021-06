Hà Nội: Hai vợ chồng buôn giấy khám sức khỏe giả

Dân trí Quách Huy Dũng và Đào Thị Phương Anh mua giấy khám sức khỏe giả trên mạng xã hội rồi bán lại cho khách có nhu cầu, thu lời bất chính.

Ngày 30/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vợ chồng Quách Huy Dũng (SN 1985) và Đào Thị Phương Anh (SN 1988, trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hai vợ chồng Quách Huy Dũng và Đào Thị Phương Anh.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 18/6, trước số nhà 190 Phạm Văn Đồng (Mai Dịch, Cầu Giấy), tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang Quách Huy Dũng có hành vi mua bán giấy khám sức khỏe.

Thời điểm bắt quả tang, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 47 giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, bộ biên lai thu tiền có hình mẫu dấu tròn của Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải.

Đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận, vợ Dũng là Đào Thị Phương Anh đã mua các loại giấy khám sức khỏe giả rồi bán cho khách có nhu cầu thông qua mạng xã hội. Mỗi tờ giấy khám sức khỏe, Phương Anh sẽ thỏa thuận với khách bán với giá từ 60.000 đến 150.000 đồng rồi đưa cho Dũng đi giao cho khách.

Kiểm tra đối với Đoàn Thị Phương Anh, cảnh sát phát hiện 38 giấy khám giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, bộ biên lai thu tiền có hình mẫu dấu tròn của Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện thêm 29 tài liệu giả của bệnh viện các loại.

Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phúc Lâm