Hà Nội: Gã trai bệnh hoạn chặn đường, sàm sỡ 2 nữ sinh

Dân trí Nguyễn Văn Hùng chặn xe đạp của các nữ sinh lại rồi có hành vi sàm sỡ 2 cháu bé 13 và 14 tuổi.

Ngày 8/5, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Mỹ Đức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại Tuy Lai, Mỹ Đức) về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Theo điều tra, khoảng 13h ngày 27/4, Hùng điều khiển xe máy từ thôn Đình Lê đến thôn Trù (Tuy Lai, huyện Mỹ Đức). Trên đường đi qua trường cấp 2 xã Tuy Lai, Hùng nhìn thấy 3 cháu học sinh nữ đang đi đến trường.

Nảy sinh tà ý, Hùng lái xe áp sát rồi sàm sỡ cháu H. (SN 2008), sau đó phóng xe đi tiếp.

Trên đường đi đến thôn Trù, Hùng tiếp tục chặn xe đạp của cháu Q. (SN 2007) rồi có hành vi sàm sỡ cháu Q., sau đó lên xe bỏ đi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tiến Nguyên