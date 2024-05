Giang hồ Đất Cảng Linh "Cu": Trận chiến sinh tử trên bến phà (Kỳ cuối)

Sau khi bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tù chung thân vì đâm chết một phạm nhân tại Trại Ba Sao, Đinh Văn Lĩnh (tức Linh "Cu") được chuyển đến cải tạo tại một trại giam ở Thanh Hóa. Tại đây, Linh "Cu" kết giao với Trần Quang Minh (tức Minh "Rồng").

Kết tình "bằng hữu" trong trại giam

Theo hồ sơ của TAND TP Hà Nội, Minh "Rồng" sinh năm 1974 tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nghịch ngợm, chơi bời là những tính từ miêu tả về thời thiếu nhi của Minh. Học hết lớp 6, Minh bỏ đến trường, mà chuyển hướng "vào tù ra tội".

Từ năm 1988, tức chỉ mới 14 tuổi, đến năm 1993, Minh nhận 5 tiền sự. Năm 17 tuổi, thanh niên này nhận án tù 12 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong, chẳng mấy lâu, đến giữa năm 1994, Minh tiếp tục vào trại trong thời hạn 42 tháng vì trộm cắp.

Bị giam giữ tại Trại cải tạo Ngọc Lý (tỉnh Hà Bắc cũ), Minh "Rồng" tìm cách đào tẩu. Ngày 5/10/1995, lợi dụng sơ hở của giám thị, trong lúc lao động, Minh vượt ngục. Ra ngoài xã hội, Minh lại "ngựa quen đường cũ", tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tại TP Hà Nội.

Minh "Rồng" (Ảnh: Nam Chang).

Tháng 12/1995, Minh trộm 3 áo da, 2 xe máy tại khu tập thể Thành Công. Hắn đem bán được 1.500 USD.

Ngày 9/12/1995, Minh bị bắt quả tang đang điều khiển chiếc Win 100 ăn trộm được. Một năm sau, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Minh 2 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Kết hợp với bản án cũ còn nợ, Minh nhận tổng hình phạt là hơn 15 năm tù, chấp hành án tại Trại cải tạo Thanh Hóa.

Tại đây, Minh quen Linh "Cu" và cùng lên kế hoạch vượt ngục.

Trưa 14/9/1998, trời mưa như trút nước, đúng thời điểm các phạm nhân đang lao động tại khu sản xuất. Nhận thấy thời cơ đã tới, Linh "Cu" và Minh "Rồng" bỏ trốn thành công. Cả 2 chạy xuyên qua con đường làng, ra tới đường lớn, bắt xe ôm đi thị xã Thanh Hóa rồi nhảy xe tải ra Hà Nội.

Tới Gia Lâm, Minh "Rồng" và Linh "Cu" qua đêm tại một nhà hàng. Sáng hôm sau, 2 phạm nhân tiếp tục đi Bắc Ninh. Tại đây, chúng đồng quan điểm rằng nếu muốn bỏ trốn, thứ thiết yếu là vũ khí.

Rải tội ác

Theo Công an Hải Phòng, cặp đôi Lĩnh - Minh chạy ngược lên biên giới Việt - Trung, khu vực tỉnh Lạng Sơn, để tìm mua một khẩu AK và một khẩu K54 cùng 10 viên đạn. Điều đáng nói, trong thời gian ngắn bỏ trốn, cả 2 đã kịp gây án, trộm, cướp được 8 triệu đồng để mua số vũ khí trên.

Có vũ khí trong tay, Minh và Lĩnh di chuyển dần về xuôi. Tội ác của 2 đối tượng này cũng từ đó mà rải rác trên tuyến đường di chuyển.

Đêm 24/9/1998, Linh "Cu" và Minh "Rồng" cướp được chiếc xe máy của anh T., khi nạn nhân đang đi... vệ sinh bên đường ở tỉnh Hải Dương.

Tối 29/9/1998, Minh "Rồng" và Linh "Cu" khống chế chị H. (chủ tiệm vàng Tâm Thiện ở phố Quang Trung, tỉnh Hà Tây cũ) bằng súng K54 và dao bầu. Khi nạn nhân vừa cất tiếng kêu cứu, Linh "Cu" túm áo, dùng báng súng đập vào đầu và gục tại chân cầu thang.

Linh "Cu" khi ở trong tù (Ảnh: Nam Chang).

Sau đó, Linh "Cu" bắt đầu lục soát tủ để vàng. Cùng lúc, 2 con nhỏ của chị H. chạy từ trên tầng xuống thì bị Linh "Cu" bắt vào nhà vệ sinh. Hai cháu bé sợ hãi, trong đó khoảng 10 phút thì bỏ chạy ra ngoài, hô hoán người dân.

Tất cả "chiến lợi phẩm" mà Linh "Cu" và Minh "Rồng" khi đó có được chỉ vỏn vẹn khoảng 300.000 đồng, do chị H. có thói quen cất vàng ở nhà riêng chứ không để ở cửa hàng.

Theo Công an Hải Phòng, đến đêm 12/10/1998, Linh "Cu" và Minh "Rồng" đi chiếc xe máy cướp được ở Hải Dương, chặn đầu một chiếc ô tô khách du lịch đi từ Hải Phòng tới Móng Cái. Chúng nổ súng bắn vỡ kính lái, khống chế lái xe và bắt tất cả hành khách nằm úp xuống sàn để lục soát.

Toàn bộ tài sản, tư trang của khách du lịch, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng bị Lĩnh và Minh "trấn lột". Gây án xong, Lĩnh và Minh bỏ lại xe máy, bắt tài xế xe khách chở đi Hòn Gai.

Sau hàng loạt những vụ cướp trên, cảnh sát các địa phương nhận thấy trình báo của bị hại đều có sự trùng khớp về nhận dạng 2 đối tượng gây án.

Một kẻ da trắng, mặt bầu, rẽ ngôi giữa, tên còn lại gầy cao, da đen. Bên cạnh đó, xác minh chiếc xe máy bị bỏ lại tại vụ cướp hôm 12/10, cảnh sát xác định đây là tài sản mà anh T. bị cướp ở Hải Dương. Phòng Trinh sát Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an) sau đó khẳng định thủ phạm các vụ cướp trên chính là Minh "Rồng" và Linh "Cu" - 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Thanh Hóa.

Trận chiến sinh tử

Lập tức, Bộ Công an phân công cán bộ phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Phòng truy bắt 2 đối tượng trên. Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyền và Đại úy Nguyễn Văn Phục được ban chuyên án cử về ứng trực tại Hải Phòng và Hải Dương.

Theo Công an TP Hải Phòng, chiều 18/10/1998, từ nguồn tin trinh sát, 2 cán bộ công an nắm được thông tin Linh "Cu" và Minh "Rồng" có thể sẽ xuất hiện tại Bến phà An Thái (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nên lựa chọn các vị trí mật phục.

Đúng như tin báo, chiều cùng ngày, một chiếc xe máy chở 2 thanh niên từ từ đi xuống phà.

Xác nhận kẻ ngồi sau là Linh "Cu", Thiếu tá Quyền lập tức báo tin cho đồng đội. Như một sự sắp đặt, Linh "Cu" và Minh "Rồng" bị lỡ chuyến phà chỉ trong gang tấc và buộc phải quay lại đợi chuyến sau. Nhân khoảng thời gian này, Đại úy Phục phóng xe về Công an huyện Kinh Môn xin hỗ trợ.

Nhận tin, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cử 2 cán bộ hình sự Phùng Xuân Trường và Phạm Hồng Thái tức tốc cùng Đại úy Phục quay lại Bến phà An Thái. Chiếc xe vừa đến nơi, cũng là lúc phà bắt đầu rời bến. Bốn cán bộ công an vừa kịp lên chiếc phà chở Linh "Cu" và Minh "Rồng".

Trận chiến ở bến phà (Ảnh minh họa: Đ.T.).

Bằng giác quan thứ 6, Linh "Cu" nhận thấy sự bất thường của "4 hành khách" cuối cùng vừa lên phà, đặc biệt Lĩnh "ngờ ngợ" một người trong đó rất quen thuộc. Hắn bất giác để tay vào khẩu K54 đang giắt trong người.

Theo kế hoạch của 4 cảnh sát, anh Trường sẽ lao vào khống chế Minh "Rồng", Thiếu tá Quyền bắt Linh "Cu". Tuy nhiên, ngay khi Minh bị anh Trường quàng tay ôm khống chế, Linh "Cu" đã rút khẩu súng bắn về phía người cảnh sát nhưng không trúng. Minh "Rồng" lợi dụng đẩy anh Trường ra.

Trong khi đó, Thiếu tá Quyền lách người, lao tới Linh "Cu" thì bị bắn. Viên đạn xuyên từ vai xuống bụng khiến anh loạng choạng, ngã.

Nhận thấy tình hình quá nguy cấp, nằm ngoài kế hoạch, Đại úy Phục bắn 3 viên đạn vào người Linh "Cu", liền sau đó là một viên về phía Minh "Rồng". Dù đã trúng đạn, Linh "Cu" vẫn đủ sức nổ 3 phát súng vào lưng Đại úy Phục khiến anh ngã gục.

Sau đó, Linh "Cu" lết ra mạn phà, nhảy xuống sông bơi ngược lại bến Kinh Môn. Lúc này, anh Thái nhảy theo và cùng đồng đội ở trên bờ truy bắt thành công.

Cùng lúc đó, Minh "Rồng" lôi khẩu AK, nổ súng đe dọa và nhảy xuống nước để quay lại bờ. Lên đến bờ, Minh "Rồng" khống chế anh Hải (Quản đốc phân xưởng Công ty Xi măng Hoàng Thạch) đang đứng đợi phà.

Với khẩu súng trong tay, Minh ép anh Hải chở hắn bằng xe máy đi về phía đường 5. Quá trình di chuyển, anh Hải khôn ngoan, "khuyên" Minh "Rồng" không nên chạy ra đường quốc lộ mà nên trốn ở một nơi kín đáo, đợi đến tối rồi tiếp tục chạy. Đồng thời, anh Hải còn thuyết phục được Minh bỏ khẩu AK để "tránh bị phát hiện".

Nghe lời anh Hải, Minh yêu cầu con tin đưa đến bờ mương (thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) để giấu súng. Sau đó, Minh tiếp tục được chở đến xóm Gương Mẫu để ẩn náu. Tại đây, khi nhận thấy nguy hiểm đã suy giảm, anh Hải lợi dụng khi Minh "Rồng" không chú ý, đã phóng xe bỏ chạy, đi thẳng đến trụ sở Công an huyện Kim Thành để trình báo.

Bị vây ráp bởi hàng trăm cán bộ chiến sĩ, Minh "Rồng" đã bị bắt. 16h30 ngày 18/10/1998, cuộc vây bắt 2 phạm nhân vượt ngục gây ra hàng loạt vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Cảnh sát thu giữ tang vật của 2 đối tượng là một súng K54 còn 5 viên đạn, một súng AK, một dao bầu.

Sau cuộc vây bắt, các bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương đã tiến hành 3 cuộc phẫu thuật trong 5 tiếng để cứu sống 2 cảnh sát bị trúng đạn và Linh "Cu".

Cuối cùng, Đinh Văn Lĩnh (tức Linh "Cu") và Trần Quang Minh (tức Minh "Rồng") nhận bản án tử hình.