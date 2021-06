Hà Nội: Cái kết của cô gái xinh đẹp rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn

Dân trí Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một cô gái khác, Hạnh rủ bạn đi giải quyết. Cô gái trẻ ở Hà Nội cùng nhóm bạn sau đó bị khởi tố về tội "Cướp tài sản".

Ngày 26/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999, trú tại Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Huyền Trang (SN 2000, trú tại Đông Anh, Hà Nội) và Hàn Tiến Tú (SN 1998, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Thị Hạnh và chị V.H.T. (trú tại Tuyên Quang), Hạnh đã rủ Hiếu, Trang, Tú đi giải quyết.

Khoảng 20h ngày 5/6, nhóm của Hạnh gặp chị T. ở khu vực phố Kim Hoa (phường Phương Liên, quận Đống Đa). Tại đây, cả nhóm đã chửi bới, gây sức ép và bắt chị T. phải đưa tiền cho Hạnh.

Ba đồng phạm của Hạnh.

Các đối tượng sau đó đã đưa chị T. về khu đất trống trên đường Bạch Đằng để thuận tiện cho việc đe dọa, chiếm đoạt tiền. Do quá hoảng sợ, chị T. chấp nhận sẽ đưa cho Hạnh 20 triệu đồng nhưng xin chuyển khoản trước 5 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Hạnh, Hiếu, Trang, Tú để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phúc Lâm